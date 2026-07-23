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Policía de Ixtapaluca acompaña a ciudadano al cajero automático para recibir “mordida”: lo exhiben en video

Los hechos ocurrieron frente a la plaza comercial Galerías Ixtapaluca, en el centro del municipio ubicado al oriente del Estado de México

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El motociclista fue al cajero y regresó con los policías para darles la "mordida". (Impresión de pantalla)
El motociclista fue al cajero y regresó con los policías para darles la "mordida". (Impresión de pantalla)

Un presunto hecho de corrupción, ocurrido en el municipio de Ixtapaluca, al oriente del Estado de México, fue grabado por personas que presenciaron el hecho.

Los hechos, ocurridos frente a la plaza Galerías Ixtapaluca, en el centro del municipio, muestran el momento en el que un motociclista que no llevaba casco entrega dinero a policías de tránsito, mismos que, presuntamente, acompañaron al hombre hasta el cajero automático de la plaza mencionada para que sacara dinero y les diera su parte.

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En la grabación, que circula en redes sociales, se ve al sujeto, quien porta un short azul y playera naranja saliendo del cajero automático de la plaza comercial, del que retiró dinero en efectivo, camina hacia la patrulla de tránsito, con el número TM-831, que estaba estacionada en la avenida Cuauhtémoc, justo adelante de la motocicleta del hombre.

Se ve que los policías le dicen algo al hombre, quien va a su vehículo, donde lo espera una mujer, quien tampoco contaba con casco de seguridad.

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Tras esto, el motociclista saca su cartera y toma algunos billetes, se acerca a la patrulla, del lado del conductor, y le da el dinero.

Un hombre se acerca a un vehículo de Policía Municipal de Tránsito en Ixtapaluca, Estado de México. Se detiene junto a la ventanilla del copiloto y se inclina hacia el interior para interactuar con un oficial que viste un chaleco naranja. El registro visual muestra al hombre y al agente en un intercambio, que el contexto del usuario identifica como un soborno. Este video es un cubrimiento de evento.

Una vez que termina el acto, la patrulla avanza, mientras el sujeto vuelve a su vehículo y se retira. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el presunto hecho de corrupción.

Este tipo de situaciones son recurrenetes en el municipio de Ixtapaluca, que es gobernado por el morenista Felipe Arvizu. En diversas ocasiones, sus habitantes han denunciado hechos de corrupción por parte de las autoridades locales.

Una de las situaciones que mán han denunciado, son los retenes ilegales que elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y policías municipales instalan en diversos puntos del municipio, uno de ellos, en un desnivel que se encuentra en la entrada de la Unidad Habitacional Santa Bárbara.

Muere una persona tras explosión de taller de pirotecnia en Chalco: otra persona quedó herida

Una fuerte explosión registrada la tarde del pasado miércoles en un taller de pirotecnia ubicado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, en el municipio de Chalco, dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada de gravedad, de acuerdo con reportes de las autoridades.

El estallido ocurrió alrededor de las 15:00 horas en un inmueble destinado a la fabricación de artículos pirotécnicos, cuya detonación generó una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia y provocó la movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, policías municipales y estatales.

Explosión Cuautzingo Chalco Edomex pirotecnia
Explosión Cuautzingo Chalco Edomex pirotecnia (especial)

De acuerdo con información de las autoridades, la persona lesionada sufrió quemaduras de consideración, por lo que fue atendida por paramédicos y posteriormente trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde recibe atención médica especializada.

Tras la explosión, los cuerpos de emergencia implementaron un operativo para controlar cualquier riesgo adicional derivado del material explosivo almacenado en el lugar.

La zona fue acordonada mientras los equipos de rescate realizaban labores de inspección para descartar nuevos estallidos y garantizar la seguridad de los habitantes cercanos.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al sitio para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima e iniciar las investigaciones correspondientes.

Peritos especializados comenzaron la recopilación de indicios con el objetivo de determinar qué originó la explosión y si el inmueble cumplía con todas las medidas de seguridad establecidas para este tipo de instalaciones.

Explosión Cuautzingo Chalco Edomex pirotecnia
Explosión Cuautzingo Chalco Edomex pirotecnia (especial)

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado cuál fue la causa que provocó el estallido.

Entre las líneas de investigación se analiza si existió una falla durante el proceso de fabricación, un error en el manejo de los materiales explosivos o algún otro incidente relacionado con el almacenamiento de la pólvora.

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