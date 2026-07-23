¡Ni ‘Venga La Alegría’ ni ‘Hoy’! Este es el programa mexicano donde estará Tom Holland: horario, canal y detalles

(Alexander Ortiz / Infobae México)

La visita de Tom Holland a la televisión mexicana ocurre este jueves, cuando el actor británico participa como invitado especial en el programa SNSerio de Multimedios Televisión.

La aparición será transmitida a las 22:00 horas por Canal 6, según el anuncio oficial difundido por la cuenta verificada del programa. Ningún matutino nacional como Venga la Alegría o Hoy logra esta exclusiva, lo que convierte la presencia del intérprete de Spider-Man en un evento singular para la audiencia mexicana.

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SNSerio de Multimedios Televisión transmitirá la entrevista el jueves

La producción de SNSerio confirma que la entrevista con Tom Holland está programada para este jueves a las 22:00 horas. La campaña de difusión incluye una imagen del actor con su nombre en grande, lo que subraya la magnitud de la visita.

El programa, conocido por recibir a figuras relevantes del entretenimiento nacional e internacional, opta por un formato nocturno y relajado que, en otras ocasiones, ha facilitado entrevistas fluidas con invitados extranjeros.

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SNSerio de Multimedios Televisión transmitirá la entrevista el jueves (RS)

El canal Canal 6 de Multimedios Televisión difunde el contenido en todo el país, lo que garantiza acceso a la audiencia de diversas regiones. La transmisión nocturna permite ajustar el formato a las necesidades de los invitados internacionales, quienes suelen preferir este tipo de espacios frente a las dinámicas informales de los programas matutinos.

Polémicas recientes en Venga la Alegría con invitados internacionales

La decisión de no llevar a Tom Holland a Venga la Alegría responde a antecedentes de polémica. El matutino de TV Azteca enfrenta críticas por la manera en que maneja la presencia de figuras internacionales. Los principales motivos del descontento del público incluyen dinámicas fuera de lugar, como someter a artistas a juegos o bromas que no comprenden o que resultan discordantes con su trayectoria.

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El caso de Katy Perry permanece vigente como ejemplo de incomodidad. Durante su visita, la cantante muestra nerviosismo y desagrado frente a las actividades propuestas. Usuarios en redes sociales y seguidores del programa piden que se evite exponer a celebridades a situaciones que consideran ridículas. Según comentarios reiterados, la carencia de traductores fluidos y la falta de profesionalismo en la conducción propician momentos de pena ajena para la audiencia y los invitados.

Ningún matutino nacional como los de Televisa o TV Azteca lograron esta exclusiva (Alexander Ortiz/ Infobae México)

Venga la Alegría enfrenta retos de traducción y logística, pues las preguntas poco formales y la falta de filtros adecuados afectan la calidad de las entrevistas. El público destaca que esto desluce la trayectoria de los talentos y limita la posibilidad de que figuras de renombre acepten futuras invitaciones.

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Televisa y la ausencia de Tom Holland en Hoy

El matutino Hoy de Televisa mantiene una estrategia distinta para la cobertura de invitados internacionales. Aunque la producción logra entrevistas con personalidades del espectáculo, rara vez recibe a actores de la talla de Tom Holland.

La razón principal son las agendas ajustadas de los artistas de Hollywood, quienes suelen dedicar poco tiempo a sus visitas en México y prefieren eventos masivos o espacios exclusivos pactados con las distribuidoras de cine.

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Los costos asociados a la presencia de celebridades internacionales incluyen traslados, hospedaje y requerimientos de seguridad, lo que no siempre se ajusta al formato diario de un matutino. Las estrategias de exclusividad también tienen impacto, pues las distribuidoras pactan apariciones únicas en programas seleccionados, como ocurre ahora con SNSerio. La competencia entre televisoras influye, ya que figuras de alto perfil suelen evitar foros donde puedan coincidir con otros invitados o formatos menos adecuados para su promoción.

Expectativa entre el público mexicano

La presencia de Tom Holland en el foro de SNSerio genera expectativa entre seguidores de cine y televisión. El formato nocturno, la trayectoria del programa y la confirmación oficial del canal aumentan el interés de la audiencia. El evento se anuncia como una oportunidad para ver a una de las principales figuras de Hollywood en un espacio mexicano, lo que refuerza la posición de Multimedios Televisión como opción para entrevistas internacionales.

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FILE PHOTO: Actors Tom Holland and Zendaya attend the Italian premiere of the film "Spider-Man: Brand New Day" at Ponte Sant'Angelo in Rome, Italy, June 23, 2026. REUTERS/Francesco Fotia/File Photo

Los usuarios de redes sociales destacan la diferencia con otros programas y anticipan una entrevista libre de momentos incómodos o traducciones deficientes. El anuncio, acompañado por la fotografía del actor y el respaldo de la cuenta verificada de SNSerio, posiciona la transmisión como un suceso relevante en la agenda televisiva de esta semana.