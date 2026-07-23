Choferes se agarran a golpes por el pasaje en Veracruz y uno termina casi desnudo frente a los pasajeros

Usuarios cuestionaron la falta de profesionalismo de los conductores, mientras que en internet abundaron los comentarios y memes por la escena.

Una escena que combinó momentos de tensión con una ola de reacciones en redes sociales quedó registrada en una parada de transporte público ubicada en Plaza Valle, donde dos operadores de autobús protagonizaron una pelea que, presuntamente, habría iniciado por una disputa relacionada con el pasaje.

El altercado ocurrió a plena vista de usuarios y transeúntes, quienes observaron cómo una discusión entre ambos conductores escaló rápidamente hasta los golpes, sin importar que una de las unidades involucradas todavía transportaba pasajeros.

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El incidente fue captado en video por testigos y, en cuestión de horas, comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde miles de personas comentaron tanto la agresión como el inesperado desenlace del enfrentamiento.

El altercado ocurrió mientras una de las unidades todavía tenía usuarios a bordo, provocando críticas por el riesgo al que fueron expuestos. (Captura de pantalla)

Según relataron personas presentes en el lugar, el conflicto comenzó cuando uno de los operadores subió al autobús de su compañero para reclamarle que presuntamente estaba invadiendo su turno o realizando recorridos que no le correspondían. Lo que inició como un intercambio de palabras pronto derivó en una confrontación física.

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Durante la grabación puede apreciarse que el autobús permanecía encendido mientras ambos hombres se empujaban e intercambiaban golpes dentro y fuera de la unidad, situación que incrementó la preocupación de quienes viajaban en el vehículo.

Pasajeros acaban como aficionados por la pelea

El enfrentamiento entre operadores del transporte público se volvió viral por el inesperado desenlace captado en video. (Captura de pantalla)

La riña obligó a varios pasajeros a mantenerse alejados del conflicto mientras observaban cómo la discusión se salía completamente de control.

Sin embargo, además del enfrentamiento, hubo un detalle que terminó robándose la atención en redes sociales. En medio de los jaloneos, uno de los conductores perdió gran parte de su ropa, dejando expuesta la parte trasera de su cuerpo, lo que provocó que numerosos usuarios reaccionaran con memes y comentarios humorísticos.

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Entre las publicaciones que acompañaron el video destacan frases como: “Háblenle a una ambulancia tiene una rajadota”, “Lo esta golpeando o lo esta encuerando”, “Se le ve su intimidad, y todavía le ponen esa canción culera, claramente tenían que ponerle In the end - link in park 🔥 xd” y “No traigo monedas para echarle a esa alcancía”, mensajes que rápidamente acumularon cientos de reacciones.

La discusión entre dos operadores escaló hasta los golpes frente a decenas de personas, mientras el autobús permanecía encendido. (Captura de pantalla)

A pesar del tono con el que muchos internautas tomaron el episodio, otras personas señalaron que la situación reflejaba un problema mucho más serio relacionado con la seguridad dentro del transporte público.

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Usuarios recordaron que los operadores tienen la responsabilidad de garantizar un traslado seguro y consideraron preocupante que un conflicto por el pasaje terminara poniendo en riesgo a los pasajeros que se encontraban a bordo de una de las unidades.

Asimismo, ciudadanos hicieron un llamado tanto a la empresa concesionaria como a las autoridades encargadas de supervisar el servicio para que esclarezcan lo ocurrido y determinen si existieron responsabilidades administrativas por parte de los conductores involucrados.

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Quienes presenciaron el incidente coincidieron en que ninguna diferencia relacionada con horarios, rutas o captación de pasajeros justifica un comportamiento violento en un espacio destinado al transporte de personas.

Hasta el momento no se ha informado si alguno de los operadores resultó con lesiones de gravedad ni si ambos fueron separados de sus funciones tras el altercado.

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Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones en redes sociales, donde el episodio ha generado opiniones divididas. Aunque muchos usuarios han convertido la escena en motivo de bromas debido a la forma en que terminó uno de los choferes, otros insisten en que el caso debe servir para reforzar la supervisión y evitar que conflictos de este tipo vuelvan a poner en peligro a quienes utilizan diariamente el transporte público.