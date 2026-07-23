Así luce la Villa Centroamericana donde se hospedan los atletas mexicanos en Santo Domingo 2026

(Conade)

La cuenta regresiva para el arranque oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 está por concluir y la Villa Centroamericana ya vive el ambiente característico de una justa multideportiva.

A un día de la ceremonia inaugural, el complejo habitacional comenzó a llenarse con las delegaciones participantes, entre ellas la de México, cuyos primeros atletas ya se instalaron para afrontar el inicio del nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

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Las banderas mexicanas ya ondean en los edificios de la villa, mientras deportistas, entrenadores y oficiales recorren los pasillos y áreas comunes que serán su hogar durante las próximas semanas de competencia.

La delegación mexicana ya comienza a instalarse

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Los primeros representantes nacionales en arribar fueron los equipos de polo acuático, tanto femenil como varonil, quienes además se convirtieron en los primeros mexicanos en entrar en acción, luego de iniciar su participación desde el pasado lunes en la ronda preliminar del torneo.

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Conforme avanza la semana, continúan llegando atletas de distintas disciplinas, así como entrenadores y personal de apoyo, quienes poco a poco ocupan las habitaciones del complejo que concentrará a cientos de competidores de los 37 países participantes.

El ambiente dentro de la villa refleja el inicio de la competencia. En los pasillos y avenidas del recinto ya es común observar uniformes de diferentes países, intercambios entre atletas y los primeros encuentros entre rivales que volverán a verse en las sedes deportivas durante los próximos días.

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La Villa Centroamericana se prepara para recibir a todos los atletas

(Conade)

Las áreas comunes comenzaron a registrar una mayor actividad conforme aumenta la llegada de las delegaciones. El comedor opera de manera permanente para atender a los deportistas, mientras que los módulos de acreditación y los servicios médicos funcionan durante todo el día para agilizar el ingreso de los participantes.

Para México, la Villa Centroamericana será el punto de reunión de los atletas que buscarán mantener al país entre las principales potencias deportivas de la región, luego del dominio mostrado en las ediciones de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

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En los próximos días seguirán incorporándose los representantes nacionales de disciplinas como natación, atletismo, gimnasia, taekwondo, clavados y deportes de conjunto, conforme se acerque el inicio de sus respectivas competencias.

Con la ceremonia inaugural a unas horas de celebrarse, la Villa Centroamericana ya luce los colores de las delegaciones participantes y confirma que Santo Domingo está listo para recibir una nueva edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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