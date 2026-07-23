Pensionado del ISSSTE: en esta fecha deberás tramitar el Certificado de Supervivencia para no perder el próximo pago

De no presentar el trámite, los pagos podrían ser supendidos a quienes no acrediten su fe de vida dentro del plazo julio y agosto de 2026.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pensionados del ISSSTE que viven fuera de México tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para tramitar el Certificado de Supervivencia o arriesgan la suspensión inmediata de su depósito mensual.

El trámite, obligatorio dos veces al año, se realiza en embajadas y consulados mexicanos en el extranjero.

De no presentar el trámite, los pagos podrían ser supendidos a quienes no acrediten su fe de vida dentro del plazo julio y agosto de 2026. La medida no es nueva, pero el incumplimiento sigue siendo una de las principales causas de retención de pensiones entre mexicanos radicados en el exterior.

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Una presentadora informa sobre los requisitos para el 1er Pase de Supervivencia 2026 del ISSSPEG/Gobierno del Estado de Guerrero

Quiénes deben tramitarlo y quiénes están exentos

El Certificado de Supervivencia —también conocido como fe de vida— aplica únicamente a jubilados y pensionados del ISSSTE, y otras instituciones, que residen fuera de México y reciben sus pagos desde el extranjero.

Los pensionados que habitan en territorio nacional no están obligados a obtenerlo. El instituto cruza sus datos de forma automatizada con registros locales, según precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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El plazo y la vigencia del documento

El ISSSTE fija dos ventanas anuales para este trámite: enero-febrero para el primer semestre, y julio-agosto para el segundo. El documento emitido tiene una vigencia de seis meses, por lo que la renovación es semestral y obligatoria.

No presentarlo dentro de los periodos establecidos deriva en la retención inmediata del depósito. La suspensión se mantiene mientras el pensionado no regularice su situación ante el instituto.

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Dónde se tramita y qué documentos se necesitan

Para adultos mayores con enfermedades crónicas o problemas graves de movilidad, las representaciones diplomáticas pueden autorizar esquemas excepcionales: videollamadas o visitas domiciliarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite se realiza exclusivamente en las embajadas y consulados mexicanos coordinados por la SRE. Los empleados consulares registran firmas y huellas dactilares para remitir los padrones validados a las oficinas centrales en México.

Para adultos mayores con enfermedades crónicas o problemas graves de movilidad, las representaciones diplomáticas pueden autorizar esquemas excepcionales: videollamadas o visitas domiciliarias.

Los documentos requeridos para completar el trámite son:

Credencial de pensionista del ISSSTE en original con fotocopia legible.

Identificación oficial vigente con fotografía —como pasaporte— si no se cuenta con la credencial institucional.

Último recibo de pago o talón de depósito del periodo inmediato anterior.

Fotografía reciente a color, tamaño credencial, con el rostro descubierto de frente.

El IMSS: obligación semestral sin calendario fijo

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que viven fuera de México también deben acreditar su supervivencia ante el consulado más cercano cada seis meses, aunque el instituto no establece ventanas de tiempo tan definidas como el ISSSTE.

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La obligación semestral permanece vigente de forma continua. Las autoridades recomiendan no esperar al último momento y consultar los calendarios de cada sede consular para evitar cortes en el depósito.

Los documentos requeridos para pensionados del IMSS difieren en un detalle respecto al ISSSTE: la fotografía. Solo quienes están sujetos a la Ley IMSS de 1997 deben presentar una foto a color con fondo blanco, de frente y con medidas de 4.5 x 3.5 centímetros. Para los demás regímenes, basta una imagen reciente que permita identificar al titular, según lo establece la Embajada de México en España en su portal de servicios consulares.

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El IMSS también recomienda a sus pensionados completar el registro biométrico en la aplicación IMSS Digital —disponible de forma gratuita para Android e iOS— antes de que el sistema procese el pago de agosto de 2026.

El procedimiento vincula la identidad del titular con su expediente electrónico mediante reconocimiento facial y huella dactilar. No es un requisito legal, pero su ausencia puede generar retrasos en la validación de identidad al momento de procesar los depósitos.

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Cómo agendar la cita consular

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que viven fuera de México también deben acreditar su supervivencia ante el consulado más cercano cada seis meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite del Certificado de Supervivencia es presencial y gratuito para beneficiarios tanto del ISSSTE como del IMSS. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habilita tres canales para agendar la cita:

El portal oficial de servicios consulares de la SRE.

Líneas telefónicas de atención de cada representación diplomática.

Canales de WhatsApp habilitados por cada sede consular.

Las autoridades advierten que cada cita es individual e intransferible: no puede cederse a terceros ni utilizarse por otra persona.

Pensión del Bienestar: vivir en el extranjero cancela el derecho

La situación es radicalmente distinta para quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. A diferencia del IMSS y el ISSSTE, este programa no contempla ningún mecanismo de certificación desde el exterior.

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Las Reglas de Operación 2026, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de febrero de 2026 por la Secretaría de Bienestar, son explícitas: “El Programa tendrá cobertura en el territorio nacional, por lo cual no se registrará a personas que residan en el extranjero”. La baja por cambio de domicilio al exterior está tipificada como causal específica en el inciso l) de dichas reglas y es automática.

El programa deposita 6,400 pesos bimestrales —38,400 pesos al año— en la tarjeta del Banco del Bienestar. Está dirigido a personas de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio vigente en México. Quienes fueron dados de baja por causas subsanables pueden solicitar la reactivación en el módulo de atención más cercano, con documentación en regla.

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Para dudas sobre la Pensión del Bienestar, la Secretaría opera la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.