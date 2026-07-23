“Que te vayas por la derecha”: la frase de El Bogueto que desató memes y críticas tras cantar ‘Mi barrio’ en La Mañanera

El cantante se presentó en La Mañanera para cantar su canción en el marco de 'México Canta'

La aparición de El Bogueto en la conferencia matutina de este 23 de julio, donde interpretó su canción Mi barrio durante el programa México Canta, generó una ola de comentarios y críticas en redes sociales.

La reacción se viralizó rápidamente, con usuarios que compararon la presentación con la polémica reciente de Julieta Venegas y su tema La niña futbolista para el Mundial 2026, generando un debate sobre los espacios culturales en la administración de Claudia Sheinbaum.

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El Bogueto recibe críticas tras cantar “Mi barrio” en la mañanera

A pocas horas de la transmisión, la interpretación de El Bogueto fue tendencia bajo el apodo de “Julieto 4T”, aludiendo a la crítica que recientemente enfrentó Julieta Venegas.

Usuarios en plataformas como Instagram y X ironizaron sobre la letra y el estilo del cantante de Neza, con comentarios como: “casi casi dice zapatito blanco, zapatito azul. Tirando rimas bien fuertes”. Otros señalaron: “todo lo que toca la 4T lo hace cagad*”.

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El cantante acudió a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla)

El fragmento de la canción que dice “El mejor consejo que te puedo dar es que te vayas por la derecha” desató burlas sobre una presunta alusión política, con reacciones como:

“Lo único bueno que dice es que te vayas por la Derecha (Nada de izquierdistas) jajajajaja”. La frase se convirtió en meme, y varios usuarios la usaron para criticar tanto al artista como a la organización de la mañanera.

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Entre los mensajes más duros, se leyeron expresiones como: “Un auténtico circo la mañanera”, “Pan y circo” y “Como desveo esto”.

Otros cuestionaron el gasto de recursos en este tipo de eventos: “¿Cuántos millones y millones cuestan las transmisiones de esta porquería de mañaneras? ¡Y todavía le agregan este tipo de payasadas!”.

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El Bogueto llega a La Mañanera: el motivo detrás de su visita y el discurso musical frente a Sheinbaum (RS)

Así fue la aparición de El Bogueto en la mañanera con Sheinbaum

El Bogueto, cuyo nombre real es Armando Toledo Rosas, fue presentado como parte del programa México Canta. Al tomar el micrófono, saludó a la presidenta y a los asistentes:

“Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”.

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Originario de Ciudad Nezahualcóyotl, El Bogueto dedicó el tema Mi barrio a quienes, como él, crecieron en zonas populares. Durante su mensaje, destacó:

“Yo vengo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Soy de un lugar donde la música, el esfuerzo y los sueños nacen en las calles, en las colonias y en los barrios”. También agradeció la existencia de espacios donde nuevos músicos pueden compartir su historia y talento.

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El Bogueto acudió a la mañanera a cantar (Captura de pantalla)

Pese a la intención de promover mensajes positivos y alternativas para los jóvenes, la recepción en redes fue mayormente negativa, con cientos de comentarios que cuestionaron la calidad artística y la pertinencia del evento en el contexto de la política nacional.

¿Qué pasó con Julieta Venegas?

La reacción a El Bogueto sucede apenas semanas después de la polémica por la canción de Julieta Venegas para el Mundial Femenil, donde la artista fue objeto de burlas y señalamientos luego de que su letra, dedicada a una niña futbolista, dividió opiniones.

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Ante los ataques, Venegas respondió: “Me gustó inspirar a niñas”, defendiendo el propósito de su trabajo y la importancia de dar visibilidad a historias femeninas en el deporte.

La comparación entre ambos casos se hizo presente en los comentarios, donde algunos usuarios bautizaron a El Bogueto como “Julieto 4T”, en referencia a la administración federal.

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Este tipo de episodios refleja la rapidez con la que las redes sociales pueden convertir una presentación en un blanco de críticas, memes y debates sobre el sentido de los recursos públicos y las políticas culturales.