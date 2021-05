Andrés Roemer rompió el silencio tras la orden de arresto: “No se ha respetado mi derecho”

(Foto: Cuartoscuro)

El escritor Andrés Roemer se pronunció este jueves sobre la orden de arresto, por dos acusaciones de violación sexual, que fijó este miércoles en su contra la Fiscalía de la Ciudad de México. Negó las acusaciones y señaló que ni siquiera había sido notificado por la dependencia, es decir, se enteró por los medios informativos.

“Estoy enterado a través de los medios de comunicación de que se ha librado una orden de aprehensión en mi contra. No conozco las acusaciones que dan origen a la misma ya que no se ha respetado mi derecho a una adecuada defensa ni la presunción de inocencia que debe regir cualquier procedimiento penal. No fui citado a declarar ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de qué se me acusa y por tanto no me he podido defender”, indicó a través de un comunicado que difundió tras los hechos.

El exdiplomático también apuntó que haber sido condenado “de manera anticipada”, además de una supuesta “campaña de linchamiento público” en su contra que realmente va de acuerdo a otros intereses.

(Foto: Twitter/C4jimenez)

“Rechazo rotundamente todas las acusaciones que se están desplegando en mi contra. Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer. Nunca he hecho nada en contra de la voluntad de otro ser humano”, indicó tajantemente.

Y enfatizó que ese será el único pronunciamiento que hará por ahora, mientras se desarrollan los procedimientos judiciales y las investigaciones que, insiste se enteró por los medios, existen en su contra.

En los últimos tres meses Andrés Roemer pasó de ser uno de los comunicadores mejor posicionados en TV Azteca y uno de los personajes en la élite política de México, a ser un prófugo de la justicia.

Desde mediados del pasado mes de febrero salió a la luz que el ex diplomático es acusado de presuntos delitos sexuales por decenas de mujeres, entre ellas la bailarina mexicana Itzel Schnaas. Ante dichos señalamientos, grupos feministas aprovecharon el pasado 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, para acudir a manifestarse a las afueras de su domicilio en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Sin embargo, presuntamente él ya no se encontraba ahí.

Cabe mencionar de que luego de que salió del aire su programa de televisión y cerró sus cuentas en redes sociales, no se ha sabido de su paradero.

Foto: Benjamín Flores

De acuerdo con los últimos reportes, podría encontrarse en Israel, de ahí que ya se solicita cooperación internacional para dar con él y, eventualmente, repatriar para presentarlo ante la justicia.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas a solicitud de la Fiscalía. En consecuencia, los retiros y transferencias están impedidas para cuentas registradas en México a nombre de Roemer.

¿Quién es Andrés Roemer?

Andrés Isaac Roemer Slomianski, de 57 años de edad, es un diplomático, escritor, filántropo y catedrático originario de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como cónsul general de México en San Francisco, California y como embajador de México ante la UNESCO, con sede en París, organización de la que hasta hace unas semanas era embajador de Buena Voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento. Asimismo, es investigador senior de la Universidad de Columbia.

Junto con Ricardo Salinas Pliego es cofundador y curador honorario del “Festival Internacional Ciudad de las Ideas Mentes Brillantes”.

Además, entre 1988 y 1990 formó parte de la Comisión Nacional de Nutrición y previamente, de 1985 a 1988, se desempeñó como jefe del Departamento de Análisis Econométrico de la Secretaría de Pesca, ahora conocida como Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

También fue asesor en la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Después, entre 1994 y 1995, el Roemer fungió como coordinador de estrategia del Ministerio del Interior. También entre 1998 y 1999 fue Secretario Técnico del Gabinete de Desarrollo Social en el Despacho del expresidente Ernesto Zedillo y asesor personal en temas especiales para el Proyecto Nuevo Federalismo en México de 1995 a 1997.

Ya entre 2010 y 2013 fue miembro del consejo asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), certificado por el Senado de la República en 2010.

A la par de dichos cargos públicos, de 1997 a 1998, fue director para América Latina en temas de políticas públicas, negocios y liderazgo en Booz Allen Hamilton. Además, entre 2003 y 2015 fue creador y productor de varios programas de televisión, así como columnista en revistas y periódicos como El Universal.

Ha sido también presidente fundador de la comisión ejecutiva de la Academia Mexicana de Derecho y Economía (AMDE), cofundador, miembro y presidente de la comisión ejecutiva de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía (ALACDE), miembro del área internacional del Colegio Mexicano de Abogados y presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Fulbright-García Robles.

