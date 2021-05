“El Güero” Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, rindió una declaración ante la FGR

El pasado 3 de mayo, el cofundador del Cártel de Sinaloa salió del penal del Altiplano al ser absuelto del delito de delincuencia organizada, pero fue inmediatamente reaprehendido por las autoridades y trasladado a la Ciudad de México (Foto: EFE/Archivo)

Héctor Luis Palma Salazar, El Güero, uno de los fundadores y ex líderes del Cártel de Sinaloa, rindió durante la mañana de este martes una declaración ministerial en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Autoridades federales señalaron que El Güero Palma, por un caso de urgencia, permanecerá en calidad de detenido. Además, el Ministerio Público Federal (MPF) tiene el poder de retenerlo por 48 horas y, si es requerido, duplicar el periodo mientras finalizan dos procedimientos.

El primer procedimiento del también socio de Joaquín El Chapo Guzmán está vinculado con el asesinato de dos personas, perpetrado en la entidad federativa de Nayarit en 1995. El segundo, con un expediente nuevo e integrado por indagatorias de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

La SRE informó que se puso en contacto con el Gobierno de Estados Unidos para saber si existe alguna solicitud de extradición contra el narcotraficante (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro.com)

De acuerdo a informes preliminares, Palma Salazar fue interrogado desde esta mañana en la Subprocuraduría y el plazo para determinar su situación jurídica es hasta el próximo sábado 8 mayo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que un juez federal otorgó un arraigo en contra de Héctor Luis Palma Salazar luego de que se le terminara la ampliación del plazo para su liberación, la cual dictó un juzgado de Jalisco el pasado sábado durante la madrugada.

“Al parecer la fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo, para que se ventile todo este asunto, da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que si no se encuentra alguna acusación en contra del Güero Palma, tendrá que dejarse en libertad porque es mandato de ley.

A pesar de que el "Güero" Palma es reconocido como parte fundamental del Cártel de Sinaloa, la sentencia emitida el pasado 1 de mayo lo absolvió de los cargos porque la fiscalía no fue capaz de acreditar que esta relacionado con el narcotráfico (Foto: Twitter/@lopezdoriga)

La liberación de Palma Salazar ha sido uno de los temas más controversiales para el gobierno mexicano en los últimos días. El pasado 3 de mayo, el cofundador del Cártel de Sinaloa salió del penal del Altiplano al ser absuelto del delito de delincuencia organizada, pero fue inmediatamente reaprehendido por las autoridades y trasladado a la Ciudad de México.

Aunque los detalles son difusos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló en un comunicado que aunque el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco ordenó la inmediata y absoluta libertad de Palma Salazar, el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social se encuentra en proceso de consultar con la Fiscalía General de la República y sus respectivas sedes estatales que no existe ninguna causa en curso contra el antes imputado.

Además, la SRE informó que se puso en contacto con el Gobierno de Estados Unidos para saber si existe alguna solicitud de extradición contra el narcotraficante. “Una vez desahogadas las consultas referidas –que están en proceso en virtud de haberse recibido el oficio hoy, día no laborable– se procederá en consecuencia conforme a lo mandatado en la sentencia del juez y según lo dispuesto por la legislación aplicable”, explicó la dependencia federal.

De acuerdo con información de El Universal, a pesar de que el Güero Palma es reconocido como parte fundamental del Cártel de Sinaloa, la sentencia emitida el pasado 1 de mayo lo absolvió de los cargos porque la fiscalía no fue capaz de acreditar que esta relacionado con el narcotráfico.

SEGUIR LEYENDO: