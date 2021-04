Una sola dosis de Sputnik V genera anticuerpos suficientes para proteger contra COVID-19: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que una sola dosis de la vacuna Sputnik V ofrece una anticuerpos suficientes para proteger contra la infección de SARS-CoV-2. Según el funcionario, lo anterior ha sido manifestado por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, institución encargada de la producción del antígeno de origen ruso.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el también llamado “zar de la COVID-19″ detalló que las aplicaciones dicho biológico contienen dos composiciones distintas. La primera dosis está elaborada con un fórmula llamada adenovirus tipo 26 y la segunda con adenovirus tipo 5.

Por otra parte, dio a conocer que ya se planteó al gobierno de México adquirir la versión “Sputnik Light”, la cual consta de una sola dosis y será presentada el próximo viernes en una reunión con científicos de Rusia y el Fondo Ruso de Inversión.

“Los científicos del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya encontraron que la combinación hace particularmente útil la vacuna porque ayuda a multiplicar su potencia. Sin embargo, en meses recientes, el propio gobierno ruso ha identificado que con la primera dosis se logra mucha inmunidad, una gran proporción de personas quedan inmunes, de tal suerte que es posible cambiar a que sea una sola dosis.

Eso todavía no está formalmente establecido en cualquier parte del mundo, pero ya nos hizo la propuesta a nosotros mismos de cambiar la formulación que está reconocida en México, el registro sanitario de emergencias, mañana tenemos una videoconferencia con los científicos rusos y el fondo ruso de inversiones directas, donde van a hacernos la presentación de esta posibilidad y esta vacuna se llamará ‘Sputnik Light’, por el término en inglés de ligera, es más ligera que dos dosis”, adelantó el subsecretario.

Hugo López-Gatell aprovechó para recordarle a las personas que todas las vacunas que son administradas en México cuentan con altos estándares de seguridad y eficacia, por lo que es importante acudir a centros autorizados de inmunización contra SARS-CoV-2.

Tenga la confianza de que todas las vacunas que se aplican en los centros de vacunación son vacunas seguras y eficaces, hay un solo programa, no vaya a ser que a usted le quieran vender la vacuna o se la quieran poner en una clínica particular o en algo que no tenga que ver con el Programa Nacional de Vacunación