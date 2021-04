Bital, Serfín, Bancomer: ¿qué fue de los grandes bancos mexicanos?

Los cajeros automáticos podrían quedarse sin dinero Shutterstock 162

A lo largo de la historia se han consolidado diferentes instituciones financieras. Muchas de ellas, el día de hoy ya no existen, o cambiaron de nombre, aunque sí hacemos memoria, podremos notar son recordadas por muchos de nosotros.

Tal es el caso de algunos bancos mexicanos, que fueron absorbidos por otras empresas extranjeras, y tuvieron que modificar sus nombres. Bital, Serfín y Bancomer, son algunos de ellos.

El Banco de Comercio, Bancomer, se fundó en la Ciudad de México en 1932. En 1982, la banca mexicana fue nacionalizada por el gobierno de México, incluyendo a Bancomer.

Entre los años 1991-1992, tras la privatización bancaria, se formó el Grupo Financiero Bancomer (GFB), quien retomó el control del banco. En 1995, es creado el negocio de transferencias de dinero con el nombre de Bancomer Transfer Services (BTS), y en 1996 es creado Afore Bancomer, así como la empresa especializada en banca de seguros, llamada Seguros Bancomer. En 1997 se crea Pensiones Bancomer, y en el 2000 es capitalizado por BBVA con mil 400 millones de dólares y nace Grupo Financiero BBVA Bancomer (GFBB), de la fusión de Grupo Financiero BBV-Probursa con Grupo Financiero Bancomer.

El logo original de Bancomer, antes de fusionarse con BBVA, era de color oro con verde.

BBVA es un banco español fundado en 1857 en Bilbao, España. Con la fusión de ambos, los colores tradicionales de Bancomer, que eran verde y oro, pasaron al azul y blanco de BBVA. Después, en 2002, Grupo Financiero BBVA Bancomer se volvió filial de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y este último adquirió el 51% de las acciones representativas del capital social del grupo.

Serfín

La historia de lo que fuera el banco mexicano Serfín, se remonta a 1864. En ese año se fundó el Banco de Londres y México, el primero y más antiguo de México. En ese entonces, cuando Maximiliano de Habsburgo era emperador de México, dicho banco inició operaciones como sucursal del banco inglés The London Bank of Mexico and Sout America Ltd, con un capital inicial de dos y medio millones de pesos.

Las oficinas de la institución se ubicaban en las calles de Bolívar y 16 de Septiembre, en el corazón de la Ciudad de México, y tenía sucursales en casi todo el país. En esa época surgieron diversos bancos en México, lo que generó una reforma en el sector financiero, que imposibilitaba cualquier operación en el territorio nacional a instituciones que no pertenecían al país.

El logo de Serfín, tenía un águila.

Tras esto, la institución bancaria se fusionó con el Banco de Empleados, por lo que redujo sus operaciones y acortó su nombre, dejándolo solamente como Banco de Londres y México. El banco fue uno de los primeros en implementar billetes, pero la constante producción de estos en 1913 ocasionó una fuerte devaluación en el país y el alejamiento de los cuentahabientes.

Posteriormente, el banco fue adquirido por la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, y el 1 de julio de 1977 se fusionó con otros bancos mexicanos, lo cual originó el nacimiento de Banca Serfín. En 2005, Serfin se fusionó con el banco Santander.

Bital

El ahora llamado banco HSBC, primero tenía el nombre de Bital. Este banco fue fundado en México en 1941, con el nombre Banco Internacional, S.A., como una institución bancaria comercial. En 1972, el Gobierno de México tomó control del Banco Internacional, S.A., para ser adquirido, después, por el Grupo Privado Mexicano (PRIME). El 24 de junio de 1992, se formalizó la integración de Banco Internacional, S.A. al Grupo Financiero Prime Internacional, S.A. de C.V., cambiando más tarde su denominación a Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V. e iniciando el desarrollo del banco bajo la marca Bital.

El 22 de noviembre de 2002, el banco fue adquirido por HSBC Holdings, quien a su vez es propietaria del 99.8% del Grupo Financiero HSBC. El Banco es una subsidiaria 99.99% propiedad de Grupo Financiero HSBC.

Actualmente, HSBC Holdings mantiene a más de 110 millones de clientes en el mundo, con aproximadamente s en países y territorios en Europa, en la región Asia-Pacífico, América, Medio Oriente y África.

SEGUIR LEYENDO: