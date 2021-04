AMLO exhibió a Silvano Aureoles agrediendo a un manifestante: “El Ejército no participó”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a lo ocurrido este martes con el gobernador Michoacán, Silvano Aureoles, y un grupo de manifestantes en Aguililla, en donde Aureoles empujó a uno de ellos y quedó grabado en video.

En la grabación se ve que el gobernador baja de un vehiculó militar y camina hacia un hombre con pancartas en mano, y lo empuja; luego sus escoltas se quedan con el manifestante.

López Obrador explicó por qué el gobernador viajaba en un vehículo del Ejército Mexicano, pero aclaró que no participaron en dicha acción los elementos castrenses. “Todos cometemos errores”, señaló.

“Lo que sucedió en Aguililla, es que después de muchas insistencias del gobierno del estado para que participara el ejército y se utilizara la fuerza, se acordó llevar a cabo una reunión en un cuartel militar de la Secretaría de la Defensa, y llegó el gobernador y estaba el comandante de la zona y había oficiales en el cuartel, pero era para llevar acabo ahí la reunión , se habló, se volvió a sostener la postura del gobierno federal de que no se iba a utilizar la fuerza y que se tiene que privilegiar el diálogo y el acuerdo y la gente así lo entiende; y así se ha ido avanzando a pesar de que hay presencia de grupos de la delincuencia organizada en la zona, pero no todos son miembros de las organizaciones delictivas, la mayoría del pueblo es gente honesta trabajadora, pacífica.

Entonces se llevó a cabo la reunión, se volvió a reafirmar la postura de la Secretaría de la Defensa, y ya estando ahí , el gobernador decidió ir a la plaza, entonces para protegerlo, porque llegó a Aguililla a la base en helicóptero, se le dio protección del ejército, entonces llegó a la plaza y había un grupo manifestándose, no muchos por cierto, como 10 o 20.

Entonces pues todos cometemos errores porque no somos perfectos, la perfección tiene que ver con el creador, entonces cometemos errores, esto lo tengo que decir, porque como está la presencia del ejército... no es un asunto de concertar, el ejército no participó, no está de acuerdo con estas acciones, pero imagínense si no se le da protección”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...