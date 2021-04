Martes 13 en México ¿día de buena o mala suerte?

Foto: (Pixabay)

El martes 13 se considera un día de mala suerte, de hecho, el número se ha ligado a supersticiones y creencias sobre la muerte y la mala suerte. En muchos hoteles no hay pisos ni habitaciones 13, en algunos aviones tampoco hay fila 13, lo que se ha replicado hasta la Triscaidecafobia, es decir, el miedo irracional a esa cifra y el término “trezidavomartiofobia” para el miedo a los martes 13.

En México el 13 de agosto de 1521 cayó el imperio Azteca con la conquista de Tenochtitlan por parte del español Hernán Cortés, sin embargo no fue martes, sino sábado, pero en el ideario nacional para muchos el 13 sigue siendo un número de mala suerte.

El origen de este temor no es único, sino que varias culturas, creencias religiosas o mitológicas, y leyendas, han dado forma a este mito. En muchos países latinos de América y Europa existe esta creencia.

Los gatos no tienen nada qué ver con la mala suerte, todo lo contrario, se ha estudiado los múltiples beneficios que traen a la salud mental de sus dueños, aún así hay quien los sacrifica o ataca FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO

A diferencia de los países anglosajones, donde se considera de mala suerte el viernes 13, en España y otras naciones latinoamericanas como la fecha funesta es el martes 13.

Incluso un popular refrán en la región dice “en martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes”.

A ese número se le han atribuido desde hace siglos energías ocultas.

Eran 13 las personas presentes en la Última Cena (Jesucristo y sus 12 apóstoles). Es el capítulo 13 del Apocalipsis en donde se habla de la llegada del Anticristo.

La percepción de buen o mala suerte es muy subjetiva, por lo que tienen mucho qué ver con la actitud personal Foto: (Pixabay)

Según la tradición nórdica, Loki- el espíritu del mal. se convirtió en invitado 13 en una cena de dioses y, de acuerdo con la Kabbalah, eran 13 los espíritus malignos.

Para los egipcios, la fase 13 en el ciclo de la vida era la muerte. Mientras que en el Tarot la carta número 13 es la muerte, aunque en realidad su significado es el del cambio.

¿Pero por qué terminó asociado el número 13 al martes? También aquí hay varias explicaciones. En la tradición griega se dice que fue un martes cuando nació Tifón, un monstruo alado que podía alcanzar las estrellas.

Otros atribuyen un significado negativo por su asociación con Marte, el dios de la guerra entre los romanos, llamado Ares por los griegos y que lleva consigo la destrucción, la violencia y la sangre.

La ultima cena de Juan de Juanes 1562 Museo del Prado

Algunos han interpretado de la Biblia que fue un martes cuando ocurrió la confusión de la Torre de Babel.

La lista sigue. Un martes 13 cayó el Imperio Romano en Constantinopla. Fue entonces que en el mundo cristiano se difundió la idea de los martes como días funestos.

En el mundo anglosajón el 13 también es visto cono un número de mala suerte, pero la combinación funesta llega cuando cae en viernes. ¿Por qué? Algunos creen que porque un viernes 13 (en 1307) se produjo la matanza de la Orden de los Templarios

En plena Edad Media, el viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó detener a los caballeros Templarios, quienes fueron sometidos a la tortura por parte de los inquisidores, acusados de herejía, sodomía y de escupir a la cruz- De ahí que la fecha sea asociada con eventos trágicos.

Y es en viernes el día de la semana en que más veces ha caído el día 13.

La fecha funesta del viernes 13 se reforzó en la cultura popular gracias a la película de terror Friday the 13th, estrenada en 1980, que narraba la historia de un grupo de adolescentes que morían a manos de un asesino desconocido, Jason.

Fue tal el éxito de la película en taquilla que se creó una saga de la cual se han estrenado, hasta ahora doce producciones, un show de tv, novelas, cómics y tres videojuegos.

Pero para muestra de las diferencias en las fechas, en los países de Latinoamérica la película se tituló Martes 13.

En algunos edificios no hay piso 13, mientras que ciertas aerolíneas no tienen fila 13 en sus aviones. También hay cantantes que no tienen track 13 en sus discos.

Para preservar la tranquilidad de las personas supersticiosas, muchos edificios y hoteles no incluyen el piso 13, ni cuartos con este número Foto: (EFE/Alonso Cupul)

Otra referencia en la cultura popular, En El Hobbit, los protagonistas son 13 enanos, quienes le piden al mago Gandalf que encuentre a otro miembro para que no tengan mala suerte en su viaje. Otras personas han visto en el 13 un número de buena suerte y lo utilizan, por ejemplo, en sus apuestas.

En fin, cualquier día, no sólo martes 13 o viernes 13, si alguien se sugestiona con que ese día le va a ir ‘mal’, todo lo verá de esa manera y además distraerá sus capacidades sólo con esa idea.

Es necesario recordar que las supersticiones son creencias que no tienen fundamento racional, no pueden ser comprobadas, y que atribuyen características esotéricas o sobrenaturales a las cosas.

Pero el martes 13 es un día común como cualquier otro, y las supersticiones alrededor de la fecha vienen sólo del imaginario y no hay sustento racional para tener miedo.

