Gobierno estatal asumirá control de Policía de Tulum tras el asesinato de Victoria Salazar a manos de elementos municipales

Derivado de la investigación de abuso en el uso de la fuerza que existe sobre unos elementos de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) asumirán el control en el municipio donde fue presuntamente asesinada Victoria Salazar a finales de marzo.

Lucio Hernández Gutiérrez, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, explicó, a través de un discurso, que el gobierno de la entidad promoverá una serie de implementaciones en materia operativa para garantizar un mejor desempeño de los encargados en mantener el orden público.

“En términos de la Ley de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo y al amparo del convenio del mando único les informo que, a partir de hoy domingo 11 de abril del 2021, el control absoluto de la Policía del municipio de Tulum quedará bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública del estado”, inició su testimonio que fue difundido en las redes sociales oficiales de la entidad.

También explicó las motivaciones del gobierno local para tomar este tipo de medidas, ya que el sometimiento de personas, rebasando el uso legal de la fuerza, atenta contra las libertades ciudadanas que se garantizan en la república.

“Lo anterior, en virtud de los constantes e intolerantes actos de uso y abuso de procedimientos de control, técnicas, tácticas y protocolos mal aplicados, erróneos e incorrectos; así como la falta de control de impulsos individuales en el sometimiento de personas, rebasando los límites de su actuación en la esfera jurídica y el respeto estricto de los derechos humanos”, explicó Hernández Gutiérrez.

Aunado a esto, el mando estatal explicó que la policía municipal recibirá adiestramiento profesional para que pueda regresar a sus funciones operativas. Bajo esta lógica, los oficiales municipales recibirán obligatoriamente 216 horas de adiestramiento para que puedan proceder de una manera eficiente y con apego a derecho en la demarcación.

“A partir de este momento, un grupo con los primeros 30 oficiales de la Policía de Tulum será enviado a la academia estatal de la Seguridad Pública en la ciudad de Chetumal a efecto de recibir el curso con nivel de especialización denominado Actuación Legal y Técnica Policial”, adelantó y explicó que el adiestramiento completo estará instrumentalizado en cuatro módulos diferentes:

1.- Disciplina policial y acondicionamiento físico (duración 50 horas)

2.- Marco deontológico y formativo de la función policial (60 horas)

3.- Técnicas y tácticas policiales (70 horas)

4.- Psicología policial y medicina legal (36 horas)

“El objetivo es que el participante sea capaz de hacer uso correcto de los instrumentos legales y estándares nacionales e internacionales de derechos humanos del detenido, uso racional de la fuerza y atención a víctimas; así como aplicar las buenas prácticas en técnicas policiales en el momento de la detención”, abundó.

Finalmente, sentenció que en caso de que en caso de que algún cadete no acredite debidamente los cursos, será separado de su cargo; sin embargo, no especificó las condiciones de liquidación del policía. Tampoco refirió cuantas oportunidades tendrán para pasar los cursos o si existe la posibilidad de reubicación en algún puesto administrativo donde no sea requerido el uso de la fuerza.

“Al término de cada curso, quien no acredite los requisitos de permanencia como lo es la capacitación, se iniciará con el procedimiento de separación del servicio de forma inmediata, pues la ciudadanía de Tulum merece policías bien capacitados”, sentenció.

