Quién es Geraldine Ponce, la diputada y ex reina de belleza que este 4 de abril cumple 27 años

La diputada Geraldine Ponce cumple este domingo 27 años. Famosa en redes sociales, la ex reina de belleza publicó en su cuenta de Twitter un mensaje previo a su aniversario, pues señaló que en abril nació “pura gente chingona”.

En múltiples ocasiones, la modelo ha sido tendencia, ya sea por sus selfies con el presidente Andrés Manuel López Obrador o por un altercado con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario. Sin embargo, a continuación presentamos una breve semblanza de la joven legisladora.

Geraldine Ponce nació en Xalisco, Nayarit, el 4 de abril de 1994. Antes dedicarse a la política, ganó múltiples certámenes de belleza, llegando a posicionarse incluso como la segunda mujer más hermosa de México.

En 2014 ganó el certamen de la Feria del Elote Xalisco, para un año después ocupar la segunda posición en Nuestra Belleza Nayarit. Sin embargo, su lucha por la corona no concluyó aquí, pues la joven volvió a entrar a la competencia para lograr la banda del primer lugar y así representar a su estado en el concurso a nivel nacional.

Así pues, en 2016 ocupó la segunda posición en Nuestra Belleza México, certamen que le abrió las puertas a diversas áreas profesionales. Fue en ese mismo año, cuando la joven representó al país en Miss Internacional, evento en el que el conductor y juez, Diego Di Marco, le preguntó: “¿Qué cualidades debe de tener una mujer que quiera gobernar un país como México?”

A esto, Geraldine Ponce respondió: “Considero que la cualidad más importante que debe de tener esa mujer es amor, amor por México para no permitir que ninguna persona, ni propios ni ajenos le hagan daño, así como la honestidad y la entrega para hacer que México tenga su lugar que nos merecemos en el mundo”.

Al concluir esta etapa, la ahora diputada escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en donde agradeció el cariño y apoyo que recibió de familia, amigos y seguidores.

“Hoy concluyó una de las etapas más bonitas que he vivido. Ser Nuestra Belleza México Internacional 2016 me dejó muchísimo aprendizaje en todos los aspectos. Estoy muy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de representar a mi hermoso México y poner su nombre en alto a los ojos del mundo, siempre con orgullo, dignidad y mucho amor. Y agradecida con mi familia y todos ustedes por todo el apoyo que recibí siempre, todo ese cariño que me dieron fue una gran motivación para dar lo mejor, gracias por todo, los llevo siempre en mi corazón”