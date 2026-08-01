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Karina Torres advierte que jugará “sin piedad” en La Casa de los Famosos México 2026

La Licenciada aseguró que jugará con todo y será directa en los posicionamientos

Karina Torres compartió a las cámaras sus planes
Karina Torres compartió a las cámaras sus planes de juego (Captura de pantalla )
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La Licenciada, Karina Torres compartió ante las cámaras la forma en la que buscará jugar tras la primera semana de La Casa de los Famosos México 2026.

Torres aseguró que será frontal y directa durante los posicionamientos de esta temporada, señaló que no se guardara nada y “atacará directo a la yugular”.

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“De una vez les comento, les platico que en los posicionamientos no voy a tener piedad, voy a ser aquella soberbia egocéntrica, sí, con el toque, talento, gracia y elegancia que tengo que darlo directo a la yugular y no me va a importar, porque sentimientos no tengo”, comentó.

La Licenciada argumentó que ella viene del infierno, razón por la que no tendrá piedad con nadie: “Recuerdo, te comunico, te comento que vengo del infierno, de las entrañas del infierno”.

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¿Cómo abordará el juego tras la primera semana?

La creadora de contenido adelantó que aún no tiene claro como jugar tras esta primera sema de reality, pidiendo la compresión por parte del público.

Yo no sé cómo jugar, hermanas. Ahorita denme chance esta semana o la otra, o la otra, o la otra, todo el reality, no me importa. Ay, no sé.

Torres aseguró que ella se considera como una ganadora por el simple hecho de pertenecer a esta temporada de La Casa de Los Famosos México.

“Yo ya me considero ganadora por el simple hecho de estar aquí. Yo ya gané mucho, es una bendición, ¿saben? Ya lo demás estará en Dios y en ustedes, pero yo me siento satisfecha"

Karina Torres y Gema Garoa esperan formar un gran dúo
Los seguidores de Karina Torres esperan que forme un gran equipo con Gema Garoa (Captura de pantalla )

A pesar de no saber de que forma afrontará el reality La Licenciada señaló que su participación recién está empezando: “Y vamos empezando, hermanas”.

Karina mencionó que a pesar de no ser muy hábil durante las pruebas del reality ella continuará intentadlo para poder ayudar a sus compañeros.

“Eso sí, lo que único que les puedo decir es que en las pruebas casi no... No, estoy media pend*ja, hermanas. Ustedes vieron que para las pruebas estoy media pend*ja, pero me aviento al ruedo“, señaló.

Cerrando su platica con las cámaras agradeciendo a todas las personas que votaron por ella para subir a la suite del líder junto a Fede Vigevani.

“Y gracias porque me apoyaron y votaron en el club de WhatsApp, en el canal de WhatsApp, que votaron que yo me fuera la de líder. Pero donde ustedes me pongan y donde el destino me ponga, daré todo”, comentó La Licenciada.

Hombre con chaqueta blanca, gorra y copa; mujer con corsé verde, falda de lentejuelas, guantes y tatuajes sobre fondo turquesa
Fede Vigevani abrió su corazón en la suite y le contó a Karina Torres la razón que impidió que se casara con su ex. (Instagram)

Karina Torres se sincera con sus compañeros

Karina compartió una conversación sobre su transición y contó que ese proceso, que comenzó hace cuatro años, elevó su autoestima.

La llamada La Licenciada habló del tema con Luis Chaparro mientras los participantes realizaban la prueba por el presupuesto semanal.

En esa charla dijo que transicionar la hizo sentirse mejor consigo misma y vinculó ese cambio con algo que, explicó, había deseado desde la infancia.

“Sí, me sentí mejor, mucho, sobre todo la autoestima, pues es lo que uno siempre soñó ¿no?, ser trans”, dijo.

También recordó que desde niña soñaba con verse más femenina: “Verte como chica trans siempre fue mi sueño desde niño, ese fue mi sueño, vestirme de mujer, andar de mujer y cosas así”.

Karina Torres dijo que salió del clóset a los 15 años y comenzó a vestirse de forma femenina a los 16 a escondidas de sus padres.

Karina Torres compartió su proceso de transición con sus compañeros
Karina Torres compartió su proceso de transición con sus compañeros dentro de la casa (Captura de pantalla )

Sobre la reacción en casa, aclaró que no hubo rechazo directo, pero sí preocupación cuando expresó que quería asumir una imagen femenina: “Primero como que si lo tomaron como no a mal, pero como que se preocuparon”.

La participante también describió cómo vivió el acoso escolar en la primaria y, con más fuerza, en la secundaria. Explicó que esa etapa no solo implicaba lo que pasaba dentro de la escuela, sino el choque cotidiano con una sociedad que la juzgaba.

“No, por mis papás no, pero en la primaria también me echaban carrilla, más en la secundaria, fue cuando lo viví más. Pues imagínate salir de tu casa y después enfrentarte a la sociedad”, dijo Torres.

Con una semana dentro de la casa, Torres deja claro que su paso por el reality será todo menos discreto, la competencia recién empieza, por lo que las estrategias y alianzas dentro de la casa se comenzaran a formar con el paso de los días.

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