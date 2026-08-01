De cita romántica: así fueron captados Harry Styles y Zoë Kravitz en la CDMX

Así fueron captados en una cita tranquila por la CDMX. (captura de pantalla)

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En medio de la expectativa por sus presentaciones en la capital del país, una serie de videos compartidos en redes sociales colocó nuevamente a Harry Styles en el centro de la conversación, esta vez por una salida junto a la actriz Zoë Kravitz en uno de los puntos más emblemáticos de la CDMX.

Harry Styles y Zoë Kravitz son captados juntos en la Condesa

Durante las últimas horas comenzaron a circular grabaciones y fotografías en las que presuntamente aparecen Harry Styles y Zoë Kravitz disfrutando de un momento juntos en la Ciudad de México.

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Los videos muestran a la pareja en los alrededores del Parque México, ubicado en la colonia Condesa, una de las zonas más visitadas tanto por turistas como por residentes de la capital.

(redes sociales)

Las imágenes permitieron observar a ambos mientras compartían alimentos, conversaban y pasaban el rato en un ambiente relajado.

En otros clips también se les aprecia caminando por calles cercanas, lo que llevó a diversos usuarios a especular que recorrieron parte de la Condesa a pie durante su estancia en la ciudad.

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(redes sociales)

El material difundido en redes sociales alimentó el interés de los seguidores de la pareja. La presencia de ambos en espacios públicos de la CDMX llamó la atención debido al alto perfil internacional que mantienen.

El cantante también se volvió viral por cruzar Paseo de la Reforma

La difusión de estas imágenes ocurrió apenas unas horas después de que Harry Styles protagonizara otro momento viral en la capital mexicana.

El intérprete fue captado cruzando una de las avenidas más importantes de la ciudad, Paseo de la Reforma, en una situación que generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales.

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El cantante Harry Styles es captado cruzando Reforma en la Ciudad de México. Se le observa caminando entre el tráfico de vehículos detenidos y en movimiento, que incluye automóviles de varios colores y un metrobus. Otros peatones y un motociclista también transitan por la vía. El video muestra una escena de tránsito urbano con edificios modernos de fondo.

El video mostró al artista atravesando la vialidad de manera apresurada mientras esperaba el cambio de luces del semáforo, una escena que varios internautas compararon con las experiencias cotidianas de miles de habitantes de la capital.

Las imágenes provocaron bromas y comentarios que señalaban que el cantante parecía comportarse “como todo un chilango”.

La grabación se viralizó rápidamente debido al contraste entre la fama internacional del músico y una acción tan común para quienes transitan diariamente por la Ciudad de México. Lejos de los escenarios y los reflectores de sus conciertos, el momento ofreció una faceta distinta de su visita al país.

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Refuerzan la seguridad para los conciertos en el Estadio GNP Seguros

Mientras las imágenes de sus recorridos por la ciudad continúan circulando, las autoridades y organizadores también preparan un importante dispositivo de seguridad para las presentaciones del cantante en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con reportes difundidos previo a los conciertos, el operativo contempla la participación de elementos de seguridad pública y privada, así como el apoyo de herramientas tecnológicas para supervisar el desarrollo de los eventos.

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Operativo listo para los conciertos de Harry Styles en CDMX (ssc)

Entre los recursos previstos destacan sistemas de videovigilancia, drones de monitoreo, helicópteros y unidades especializadas con perros entrenados.

El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes, facilitar la movilidad en los alrededores del recinto y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad. Se espera una importante afluencia de fanáticos provenientes tanto de la capital como de otras entidades del país.

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La combinación entre sus actividades fuera de los escenarios y la expectativa por sus presentaciones ha mantenido a Harry Styles como una de las figuras más comentadas de la semana en México.

Mientras los videos junto a Zoë Kravitz continúan generando conversación en redes sociales, miles de seguidores se preparan para verlo actuar en una de las etapas más esperadas de su gira, consolidando una visita que ha dado mucho de qué hablar tanto dentro como fuera de los escenarios. Otros fans también esperan encontrárselo por las calles de la capital mexicana.

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