Entró en operaciones el Banco de ADN de la CDMX para investigar delitos sexuales y de género

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que a partir de este miércoles 31 de marzo entró en operaciones el Banco de ADN para uso forense, en él se guardará la información genética que se compile durante las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital en relación a delitos sexuales y de género.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Sheinbaum Pardo notificó sobre esta nueva dependencia y explicó la cobertura que tendrá.

“El día de hoy empezó a funcionar el Banco de ADN para uso forense. El registro incluye a agresores con sentencia en los delitos de feminicidio, violación, abuso sexual en personas menores de 12 años, turismo sexual y trata de personas”, escribió en redes sociales junto con la etiqueta #RendimosCuentas.

Esta iniciativa se pudo materializar a casi un año y cuatro meses de haberla aprobado, esto porque desde diciembre del 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación del Banco. Cabe destacar que la votación fue unánime, ya que con 59 votos a favor, los legisladores locales determinaron como necesaria la implementación de este tipo de tecnologías para las investigaciones judiciales.

Aunado a esto se contempló una reforma a la Ley de Centros de Reclusión y la reforma al artículo del Sistema de Seguridad Ciudadana en materia de registro de identificación biométrica, de lo contrario, el banco con registro de ácido desoxirribonucleico no se hubiera materializado.

Por su cuenta, Ernestina Godoy, titular de la FGJ, había adelantado el pasado viernes 26 de marzo que “estamos terminando y afinando la instalación de equipo muy especializado y delicado, y dando los últimos detalles” del banco de datos genéticos.

Durante conferencia de prensa, la fiscal de la capital nacional adelantó que el registro de agresores corresponde a otra de las medidas públicas para atender la alerta de género en la ciudad. Asimismo, especificó que los primeros datos que se indexarán al sistema capitalino corresponderán al de ocho agresores sexuales sentenciados.

Respecto al combate a la violencia contra la mujer, Godoy Ramos precisó que cinco de ocho delitos relacionados a este rubro se redujeron de febrero del 2020 a febrero 2021 (feminicidio, 35.3%; violación, 2.1%; abuso sexual, 28.7%; acoso sexual, 45.2%; y lesiones dolosas, 36%); no obstante, reconoció que los otros tres (homicidio doloso, 38.1%; trata de personas, 3.8%; y violencia familiar, 3.6%) incrementaron su incidencia.

Aunado a esto, la jefa de gobierno ha dirigido una administración eficiente en el combate a la pandemia de COVID-19, motivo por el cual The City Mayors Foundation la nominó como candidata a recibir el Premio a Alcalde del Mundo 2021.

La doctora en ingeniería ambiental fue seleccionada para la región de Norteamérica, junto con la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser; el alcalde de Long Beach, California, Robert García; el alcalde de Milwaukee, Wisconsin, Thomas Barrett, y el alcalde de Richmond, Virginia, Levar Stoney.

“Me acabo de enterar, no sabía. Yo creo que la propia nominación no es a la Jefa de gobierno, es a los habitantes de la ciudad. Hay una grandeza en nuestros ciudadanos y no hacemos más que estar a la altura de los ciudadanos de CDMX”, reconoció entre risas la egresada de la UNAM durante su conferencia de prensa. Inmediatamente a esto, los presentes en la rueda de prensa aplaudieron a la mandataria local por la nominación.

