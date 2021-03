Giro en el asesinato de Victoria en Tulum: ella misma habría pedido auxilio a la patrulla en medio de una crisis

Victoria Salazar ha puesto en jaque a las autoridades mexicanas. La mujer perdió la vida al ser sometida por cuatro elementos de la Policía Municipal de Tulum, Quintana Roo, a quienes habría pedido ayuda por encontrarse en medio de una crisis, afirmó el testigo que grabó su detención.

Las cámaras de seguridad de un OXXO, localizado frente del lugar de los hechos, muestran que Victoria ingresó al inmueble con notable desesperación, tomó un garrafón de agua y comenzó a moverse impaciente por el lugar mientras balanceaba el objeto.

Poco después se acerca al mostrador, abraza a los dos empleados y sale. Se queda en la puerta un momento con un celular en la mano y se dirige a la tienda de enfrente llamada “Don Manuel”.

El dueño del local contó a Noticieros Televisa que Victoria se mostraba muy alterada al ingresar a la tienda. “Se fue al carrito que está ahí enfrente y se agachó. Se estuvo agachada ahí y le dije ‘señora cálmese, ‘¿Qué tiene?’”. Pero luego de escucharlo, la salvadoreña habría corrido fuera de la tienda, donde se encontró con los oficiales que terminarían por quitarle la vida.

Daniel Martín, el hombre que viralizó el caso en redes sociales, dijo al medio mexicano que Victoria fue quien pidió apoyo a la policía. “Victoria paró a la patrulla para solicitar ayuda y vi que andaban platicando con ella. Después vi cómo que la querían agarrar, pero no se dejó.”, comentó.

Video: Milenio TV.

Los videos de seguridad también muestran que la salvadoreña se resistió a ser detenida por las autoridades. De los cuatro agentes en la escena, tres hombres y una mujer, fue esta última quien sometió a Victoria colocándole la rodilla por encima de la espalda hasta que la mujer dejó de moverse.

Victoria Salazar falleció porque su primera y segunda vértebras no soportaron la fuerza que aplicaron sobre su espalda. De hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo señaló que las heridas que generaron el fallecimiento concordaban con la fuerza “desproporcionada, inmoderada y de alto riesgo” que propinaron sobre ella.

Los familiares de Victoria viven en El Salvador, por lo que hasta el momento no han reclamado su cuerpo. Sin embargo, se sabe que la mujer vivía una situación violenta con su pareja, quien es acusado de abusar sexualmente de su hija. Según el portal AM, aunque no esta confirmado, sería la probable causa de la crisis que presentaba el día de su muerte.

Video: Imagen TV.

La pareja sentimental de Salazar fue detenida en Tulum por abuso sexual y doméstico, informó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. “Se pudo detener a la pareja de la señora salvadoreña, Victoria, que generaba abuso sobre ella y sobre alguna de las hijas”, comentó el mandatario.

“Hay más agresores y víctimas en este caso”, sentenció por su parte el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien también dio a conocer que Victoria había denunciado con anterioridad a su pareja y que tuvo que llevar a su hija a un albergue para protegerla de su agresor. El mandatario también informó que la hija mayor no ha podido ser localizada y se cree que huyó del hombre que estuvo abusando de su hermana.

