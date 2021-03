Ahora en Acapulco: captaron a la Policía Turística sometiendo a un hombre con presunto uso excesivo de la fuerza

Video: YouTube / Jonathan I.

De nueva cuenta se difundió en redes sociales un video donde se observa un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiacos a un civil y en un destino turístico. Esta vez fue en el Puerto de Acapulco, Guerrero.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:00 horas de este martes sobre la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura del fraccionamiento Costa Azul, frente al restaurante “Suntury”.

De acuerdo con la información recabada por testigos, un hombre salió de una tienda de conveniencia cercana al lugar y alertó a la Policía Turística de un sujeto, presuntamente con arma de fuego, por lo que, metros adelante, los uniformados realizaron la detención.

En el video de casi dos minutos de duración se muestra al sospechoso ser sometido en el piso por dos elementos, mientras este gritaba “Por qué, me quieres ahorcar, no tengo nada… ¡Tengo quebrado mi dedo!”, a lo que uno de los policías le señaló, “me están reportando que estás armado, por qué no te dejas”. El hombre respondió: “No tengo arma, traigo la biblia ¡Me vas a quebrar mi dedo!”.

Foto: Captura de pantalla Youtube / Jonathan I.

“¡Auxilio, mi brazo, me están lastimando!”, grita desesperadamente el presunto imputado en repetidas ocasiones.

Uno de los agentes que lo sometió y que tenía una de sus rodilla en la espalda del sujeto, le cuestionó, “¿por qué no te dejas revisar? si no estás (armado), entonces apoya; acerca tu otra mano”. Pero el detenido continuaba gritando “¡Tengo fracturado mi dedo!”. Un uniformado le replicó “ahorita vemos”.

Mientras tanto, un tercer policía turístico es captado portando la mochila del sospechoso; sin embargo, en ningún momento se observa la portación de un objeto ilícito.

Luego de casi dos minutos, los policías logran esposar al hombre y lo levantan del suelo hasta la parte trasera de la patrulla de la Policía Turística, donde lo subieron, mientras el detenido insistía, “voy al médico, no tengo nada, estoy limpio, estás agresivo, me quieres ahorcar, no traigo nada”.

(Captura de pantalla: Youtube/Jonathan I.)

En el video también aparece una mujer agente de la Fiscalía General del Estado, quien fotografía al detenido antes de ser traslado; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha declarado al respecto.

Esta escena recordó a la brutalidad policiaca vivida en días pasados en el destino turístico de Tulum, en Quintana Roo, donde policías preventivos sometieron a una mujer de origen salvadoreña.





Más información en desarrollo.





SEGUIR LEYENDO: