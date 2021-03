Brutalidad policiaca: mujer fue sometida y asesinada por asfixia en Tulum, Quintana Roo

Al menos 4 elementos de la policía municipal en Tulum asesinaron a una mujer que caminaba sobre la calle (Foto: Facebook/Inspector Nocturno Cancún)

La tarde de este sábado, en Tulum, Quintana Roo, se suscitó un acto de brutalidad policiaca que terminó con la vida de una mujer, quien momentos antes fue sometida por elementos de seguridad estatales.

De acuerdo con versiones de medios locales, los policías municipales que tripulaban la patrulla 9273 abordaron a la mujer, quien caminaba sobre la avenida La Selva, con el pretexto de que se encontraba presuntamente en estado de ebriedad.

Al menos cuatro elementos, tres hombres y una mujer, la tiraron al suelo y aplicaron exceso de fuerza sobre la víctima. A los pocos minutos, comenzó a gritar y a decir que se le dificulta respirar por el peso que tenía encima.

Sin embargo, ni el personal de seguridad ni los testigos, que sólo grabaron el momento, hicieron algo al respecto, por lo que la causa de muerte fue presumiblemente por asfixia, ya que el oficial mantuvo la rodilla sobre su cuello. En cuanto percibió que ya no se movía, se levantó y se dio cuenta de que ya no presentaba signos vitales.

Los policías la subieron a una patrulla y la trasladaron a un centro médico (Foto: Facebook Inspector Nocturno Cancún)

En lugar de llamar una ambulancia, los agentes tomaron el cuerpo y lo subieron a otra unidad tipo camioneta con jaula con numero 9267,para llevarla al centro de salud más cercano para su valoración médica, al ver que nos serían atendidos, decidieron ir a Protección Civil (PC), donde les confirmaron que ya había fallecido.

Hasta el momento, autoridades del municipio de Tulum no se han manifestado al respecto de este hecho, por lo que algunos usuarios de redes sociales los exhortaron a investigar el caso y no dejar impune la muerte de esta mujer, quien no ha sido identificado su nombre ni su edad.

Cabe recordar que la policía del estado de Quintana Roo ha provocado violencia contra las mujeres desde el pasado 9 de noviembre de 2020, cuando repelieron una manifestación feminista con armas de fuego y fuerza excesiva contras las mujeres que exigían justicia.

La mujer falleció por asfixia (Foto: Facebook/Inspector Nocturno Cancún)

Luego de estos hechos, el pasado 4 de marzo, en cumplimiento de una orden de aprehensión, detuvieron a dos de los 10 elementos policiacos que fueron acusados por la represión armada contra periodistas y ciudadanas. Debido a su participación en estos hechos, se les dictó prisión preventiva.

Los detenidos eran ex jefes policiacos en Cancún: Carlos López Tejeda, conocido como Comandante Lobo y director de la Policía Municipal, y Roberto Molina, subdirector.

El uso de la fuerza con balazos y gas lacrimógeno por parte de policías de Cancún en contra de una manifestación pacífica, que exigía justicia en el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado ocurrido el pasado 7 de noviembre de 2020, comienza a recibir condenas a nivel internacional.

La ONU condenó el uso de armas letales en una protesta pacífica (Foto: Cuartoscuro)

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU en México condenó el uso excesivo de la fuerza y de armas por parte de policías de Cancún, Quintana Roo, y señaló que es esencial investigar el operativo, puesto que las autoridades han informado que dieron la instrucción explícita a los elementos de la policía no usar armas en la protesta.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo señaló que también se deben de investigar las agresiones contra periodistas y se solidarizó con todas las personas detenidas y heridas en estos hechos.

“La ONU-DH condena el uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego, por la policía municipal en la manifestación que el día de hoy (lunes 9 de noviembre) exigía justicia para Bianca Alexis, en Cancún, Quintana Roo. Las autoridades deben respetar, proteger y promover el derecho a la manifestación. No debe hacerse uso de armas letales en protestas pacíficas. La policía debe regirse por principios de uso de la fuerza que incluyen la necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas”, destacó.

