Un tierno dibujo y una recompensa de 20 pesos: así busca un niño mexicano a su gato Manchas

Se busca a Manchas, un gatito que se extravió en Hidalgo (Foto: tomada de Twitter @ticketcriterio)

En Twitter se está haciendo viral el dibujo del gatito Manchas que se extravió el pasado 21 de marzo en Mixquiahuala, Hidalgo. El cartel está pegado en la calle Juan Aldama, colonia Centro (rumbo a La Peña, informan usuarios) y se puede leer la siguiente descripción exacta: “Nombre: Manchas. Color: manchada. Ojos: verdes. Fecha de desaparición: 21/3/21″.

Los dueños del gatito colocaron en el cartel que se ofrece una recompensa de una bolsa de cheetos, un refresco y $20, lo cual ha provocado sentimientos de ternura en los usuarios; sin embargo, también ha causado preocupación ya que no se dio alguna forma de comunicarse para ayudar en la búsqueda o dar información al respecto.

Usuarios de Twitter comparten dibujo del gatito perdido (Foto: captura de pantalla de Twitter @Jesusf_Glez)

Hasta el momento, el tuit que ha tenido más notoriedad en la red social ha sido el del reportero Jesús Flores, quien compartió la imagen refiriendo que se buscaba al “michi” en el estado de Hidalgo. Actualmente este tuit ya cuenta con más de 5 mil “me gusta” y cerca de 1,300 retuits.

En las respuestas a ese tuit se puede leer: “Oh, Dios. Qué dolor solo de imaginar la angustia del niño o niña que perdió a su gato y ofrece de recompensa lo más valioso que cree alguien puede querer para devolverle a su gato”.

“Son dolores que no puedes evitar que sientan los niños, el dolor de la pérdida es algo que tienen que vivir, saberlo aceptar y luego superar. Siempre con la ayuda de alguien, a veces solo no se puede o pasan años para superarlo”, escribió una usuaria.

Muchos usuarios piden que se encuentre a Manchas o que puedan regresarlo a sus dueños quienes lo tengan, esto con el objetivo de no causarle más dolor al infante que dibujó a su mascota.

José Manuel hizo un dibujo de su perrita para encontrarla (Foto: Twitter @Candyllins)

Esta no es la primera vez que el dibujo de una mascota se hace viral, el pasado febrero se volvió viral Estrella, una perrita salchicha que despareció en Toluca, Estado de México.

En esa ocasión, José Miguel, el dueño de 11 años, dio a conocer que perdió a su mascota en la delegación San Felipe Tlalmimilolpan y tuvo que realizar un dibujo porque no contaba con una fotografía.

Realizó 15 carteles a mano, uno de ellos fue el que se hizo viral, lo que causó que varios medios de comunicación buscaran a José Miguel para pedirle más información. Fue ahí cuando el niño dio una descripción más completa de su mascota, ya que los carteles sólo contaban con su número de teléfono.

Hasta el momento de esta nota, Estrella no ha aparecido.

Una niña dibujó a su perrito y lo encontró (Foto: Captura de pantalla de Facebook/ Protectora de Animales México)

Otro caso se dio en el 2017 cuando una niña de la Ciudad de México reportó que perdió a su perrito, Morgan, en la Colonia Obrera. La pequeña realizó carteles en papel cartulina y los colocó cerca de su hogar, éstos tenían la siguiente información: “Él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que está conmigo. Es un bebé, te digo. No es mucha la recompensa. Traía una pechera. Por favor no te lo quedes”.

La historia tuvo un final feliz, pues la imagen que se viralizó en Facebook llegó a la Organización Protectora de Animales México, misma que ayudó a localizar al perrito y regresarlo a su hogar.

