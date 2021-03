Igual que López-Gatell: Enrique Alfaro se va de vacaciones durante la pandemia

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció que se va de vacaciones (Foto: Cuartoscuro)

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció que tomará cuatro días de vacaciones, en los que dijo que descansará, recargará pilas y pasará tiempo con su familia, acto que dividió criterios en redes sociales.

“Al igual que cualquier persona, también necesito tiempo para descansar, recargar pilas y atender a mi familia. Después de un año y tres meses sin hacerlo, estaré cuatro días de vacaciones a partir del miércoles. Seguiré a la distancia al pendiente de los temas del estado”, publicó este martes 23 de marzo en su cuenta oficial de Twitter.

Tras el anuncio, los usuarios de esta red social reaccionaron de maneras opuestas, pues así como hubo quien reaccionó favorablemente y le deseó un sano descanso al militante de Movimiento Ciudadano (MC), también hubo quien lo tildó de irresponsable al descansar cuatro días durante la pandemia de COVID-19, misma que le ha arrebatado la vida a casi 200,000 mexicanos.

Enrique Alfaro se va de vacaciones y la gente le reclamó por redes sociales (Foto: Twitter / @EnriqueAlfaroR)

“Gobernador, se supone que esos días son Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, que coinciden con los días inhábiles (semana santa). No le veo el problema que salga de vacaciones; descanse y cuídese mucho, su salud es importante [...] Cualquier servidor público tiene derecho a pedir vacaciones, indistintamente sean días hábiles o inhábiles. Si fueran días obligados, pues más la razón del servidor que pide descanso”, comentó un usuario en favor del gobernador.

“Esta es una cuenta falsa. Cómo van a creer que el señor gobernador se va ir de vacaciones cuando hay un desmadre con las vacunas, asesinatos y demás problemática en el estado. Ni que fuera un irresponsable que le vale madre su cargo”, ironizó una usuaria de esta red social. “Imaginen a Winston Churchill en plena guerra contra el nazismo, (antecesores del PAN, Marko Cortés) diciendo esto: me voy a descansar porque hace mucho que no lo hago, y mi enorme volumen ya no me aguanta, por eso hay ratones y leones”, agregó otro usuario.

Otro funcionario público de alto nivel que se fue de vacaciones durante la pandemia fue Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien acudió a las playas del estado de Oaxaca a finales del año pasado.

Cabe recordar que la llamada oposición partidaria criticó severamente los días de descanso que se dio el subsecretario federal. Por ejemplo, Karen Michel González, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el subsecretario no está para tomarse unos días de descanso pues es el responsable de encabezar la lucha contra el nuevo coronavirus.

Enrique Alfaro señaló que lleva más de un año sin vacaciones (Foto: Cortesía MC)

“Gatell no está en condiciones de tomarse unos días, estamos en una emergencia nacional y lo mínimo que merece el país es respeto y dedicación a lo que vivimos; no sabemos a dónde se fue a vacacionar el cansado funcionario, pero es el responsable de la pandemia y no puede darse el lujo de irse de puente”, dijo la ex secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados.

Aunado a esto, también recordó la ocasión en la que fue sorprendido en un restaurante en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, para lo cual la panista insistió en que el funcionario debe de trabajar sin descansar.

“López-Gatell no puede irse de vacaciones con su familia, ni de gira a los estados y mucho menos tomarse cafecitos con su novia para darle besos en un intento de truco mediático para causar empatía; no es justo ni habla de un digno funcionario a cargo de la pandemia en el país”, recalcó.

