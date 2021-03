Yalitza Aparicio reveló haber contraído una enfermedad cutánea al iniciar su carrera artística

Yalitza Aparicio sufre de melasma, afección de la piel que produce manchas de hiperpigmentación. Comparte su experiencia a través de su cuenta de YouTube

A través de su canal de YouTube, Yalitza Aparicio expuso que contrajo una enfermedad en la piel poco después de que terminó el tour publicitario de Roma, película en la que hizo su debut como actriz, debido a que no le prestó la suficiente atención a su salud.

En su video menciona que expuso su afección debido a que quiere romper con el estereotipo de que la piel de las celebridades es perfecta, además de que se siente muy agradecida con sus seguidores y quiso compartir con ellos parte de su vida privada, pues no lo había contado a nadie: solamente a sus personas cercanas.

Aparicio dijo que no le puso atención a esta enfermedad cuando la notó por primera vez, pues ella ya sufría de acné y pensó que posiblemente se debía a los mismos brotes y a los cambios que estaba teniendo en su vida. Al poco tiempo, cuando de nuevo puso atención a su piel, percibió que la mancha había crecido y alcanzaba a cubrir gran parte de sus pómulos y la nariz.

La afección que sufre la actriz de 27 años se llama melasma, la cual produce manchas de hiperpigmentación que salen en la piel por diferentes motivos. En el caso de Yalitza, el melasma surgió debido a que ella no tenía un correcto cuidado de su piel, no se hidrataba lo suficiente y se exponía mucho al sol. También menciona que su familia sufre de la misma afección, lo que posiblemente también afectó, pues puede surgir por genética.

La actriz, al darse cuenta de que las manchas en su piel crecieron debido a que no atendió su enfermedad en el momento adecuado, tuvo que sumergirse en una búsqueda por la solución para su afección, pues estaba acostumbrada al acné, pero el melasma la incomodaba.

Yalitza Aparicio compartió a través de su canal que sufre de melasma en su rostro (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Yalitza recomienda a las personas que sufren de alguna enfermedad cutánea, atenderla en cuanto sea posible y siempre recurrir a personas expertas, pues cada piel es diferente. “Fui de las que cometen esos errores de seguir consejos de amigos, vecinos, etc., que te recomiendan cosas que a ellos les funcionaron”, expresó.

La actriz tuvo que atravesar un proceso por el cual se expuso a productos que llegaron a lastimar más su piel por querer encontrar una solución rápida a su melasma, incluso dejó tratamientos por sentirse frustrada al no ver un cambio en su afección, lo que detuvo su recuperación. La actriz exaltó a su público a no fijarse en la apariencia física, cuidarse, no automedicarse, e ir a un especialista si se presenta algún cambio en sus cuerpos.

Yalitza Aparicio tenía una vida tranquila antes del 2018. Se dedicaba a la docencia en Oaxaca antes de ser una estrella internacional de cine. Después, estuvo por un año en el tour publicitario del film de Alfonso Cuarón, Roma, desde su estreno, que fue en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2018. Desde entonces, Yalitza ha sido nominada en varias premiaciones y ha obtenido innumerables oportunidades que le han permitido que su carrera continúe con éxito.

Yalitza Aparicio comenzó a sufrir de melasma después del tour publicitario de Roma, en 2019 (Foto: EFE)

No se ha comprobado que el melasma surja por estrés, pero sí existen pruebas de que lo empeore, haciendo a la piel resistente al medicamento o provocando que las manchas de hiperpigmentación se expandan por diferentes zonas de la piel.

Yalitza actualmente todavía está en el proceso de reconocer qué productos son mejores para su piel, pues hay muchos productos que le causan reacciones contraproducentes. A pesar de esto, Aparicio expresó que aprendió a conocer su cuerpo y comprender cuándo debe parar para que su piel tenga un descanso.

SEGUIR LEYENDO: