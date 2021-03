JusticiaparaRenata: pasaron varios meses de su asesinato, sus familiares han denunciado a su presunto feminicida, pero no tienen respuesta de la justicia

Funeral de Renata, tras ser asesinada en noviembre pasado

Hace casi cuatro meses, Renata de 13 años de edad fue hallada colgada de un lazo en su recámara, en Ixtapaluca, municipio del Estado de México. Y aunque la escena parecía un suicidio, al parecer la niña tenía golpes en el cuerpo, razón por la que sus familiares consideran que la asesinaron ya que les habían amenazado hace algunos meses.

La madre de Reni, como le decían sus amigas de secundaria, se fue a trabajar el domingo 29 de noviembre a las 7:45 de la mañana, la menor se quedó durmiendo. Cuando la señora llegó por la noche la encontró muerta.

Su cuerpo estaba suspendido de una viga dentro de su habitación en la Colonia Plutarco Elías Calles, mejor conocida como Chocolines, en la entidad mexiquense.

Ahora sus familiares, cansados de no obtener una respuesta justa por parte de las autoridades, han lanzado una petición a través de la plataforma Change.org en la que aseguran que tienen ubicado al presunto asesino de Renata y exigen que se libere una orden de aprehensión en su contra.

(Captura de pantalla de la petición de Change.org)

“Renata de solo 13 años de edad fue Victima de Feminicidio el día 29 de Noviembre del 2020, se encontraba dormida, su mamá salió a trabajar! Alguien entro y la mato!!! Su mamá encontró su cuerpo cuando regreso de Trabajar con signos de Tortura y su cara encintada! El principal sospechoso? La Ex pareja de su mamá quien intento abusar de ella 5 meses atras. A casi 4 meses de su FEMINICIDIO aún no hay avances en la investigación!”(sic), señala el inicio de la petición en línea.

Entonces continúa la descripción indicando que ya pasaron casi cuatro meses de esta tragedia y los familiares de la víctimas siguen sin tener una respuesta de las autoridades de justicia.

“Pedimos la pronta orden de aprehensión contra el Responsable! No es posible que no se tenga nisiquiera una orden de presentación para el posible Agresor! (...) Pedimos a las Autoridades correspondiente pronta solución al caso, ya que el agresor tiene rostro, tiene nombre! Y aún así no se ha hecho Justicia! (...) Pedimos liberar orden de aprehensión! No queremos una muerta más en Ixtapaluca! Hoy fue Renata! Que mañana no sea tu hija! Exigimos todo lo el peso de la ley para el Responsable!”, concluye la petición que hasta ahora ha recolectado más de 23,000 firmas; buscan llegar a 25 mil.

En tanto en redes sociales esta petición ha sido difundida con las etiquetas #JusticiaParaRenata #JusticiaParaTodas #IxtapalucaFeminicida.

(Captura de pantalla de una publicación en Facebook)

“Hace unos cinco meses fui a realizar una demanda, si ustedes hubieran hecho su trabajo mi hija seguiría viva”, señalaba la madre de Renata, a finales del año pasado durante una manifestación frente al palacio municipal donde llegaron en búsqueda de la alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela Serrano, sin embargo ella no salió a atenderlos.

El sospechoso se trataría de la ex pareja sentimental de la madre de la menor, de quien se alejó por la violencia ejercida, sin embargo este sujeto las habría amenazado cinco meses antes del asesinato de su hija, de los cuales dos habrían tenido protección parcial de las autoridades, sin embargo se la retiraron sin ejercer acción penal contra este hombre.

“Si alguna autoridad ya nos está viendo por favor acérquense a la familia, si la presidenta Maricela Serrano estuvo haciendo cosas para encontrar a su papá (cuando fue secuestrado) le exigimos que también haga justicia para Renata y que encuentre a quien hizo eso”, exigía uno de los familiares al pie del féretro de la menor.

Cabe mencionar que el crimen no fue dado a conocer por la Fiscalía Regional, por lo que por el momento el presunto sospechoso ha estado prófugo.

“Nos causa dolor el saber que ya no estás, una chica llena de sueños, metas, aspiraciones… Una chica que le arrebataron lo que más disfrutaba y amaba, la vida. Apenas estabas iniciando, aprendiendo y armando tu camino. Renata, nos haces falta”, se leía en las redes sociales en su apoyo, con las consignas de ¡¡Ni una más!!”, señalaron.





