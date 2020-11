La misteriosa desaparición de Renata Melissa Juarez, de 13 años, en Iztacalco

Cerca de 80 familiares y amigos de la joven desparecida Renata Melissa Juarez Antonio, de 13 años, marcharon este viernes para exigir ayuda de las autoridades.

Temen que la adolescente pueda ser víctima de algún delito ya que testigos presuntamente la vieron en compañía de un sujeto de alrededor de 25 años, ella desapareció el pasado 3 de noviembre en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco.

De acuerdo con la Alerta Amber emitida por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Renata Melissa Juárez Antonio fue vista por última vez en la colonia Agrícola Oriental aproximadamente a las 21:45 horas.

A 10 días de haber desaparecido, familiares amigos y vecinos de Renata Melissa denunciaron que no se ha investigado a pesar de la denuncia de su desaparición.

“Vestía una pijama de color beige tanto la playera como el pantalón y portaba una mochila color beige también. Tiene un lunar en la pierna derecha, es de tez piel morena clara, su cabello es castaño oscuro quebradizo y sus ojos son cafés oscuros medianos”, describió su madre en una página de Facebook.

“Ella dejó su celular y computadora portátil, por lo que no tuvimos manera de geolocalizarla, sin embargo, las cámaras cercanas a la casa de su papá la captaron junto con un hombre de 25 aproximadamente”, añadió la madre de la adolescente.

“A pesar de que hice la denuncia sobre la desaparición de mi hija ante las autoridades, su búsqueda e investigación ha sido deficiente; a través de familiares y amigos hemos podido dar con posibles lugares donde podría encontrarse mi hija, también hemos difundido el caso en la mayor cantidad de medios que se encuentran a nuestro alcance. Hago un llamado a la Cámara de Diputados de México, quienes son mis representantes a que mejoren e intensifiquen la búsqueda de mi hija Melissa, así como de todas las niñas, niños y jóvenes que han desaparecido”, exigió.

“Fuimos a las cámaras del C5 y las cámaras desafortunadamente no funcionan, no pueden darle un seguimiento a la ruta”, dijo la madre de la joven, Carla Ivonne, al portal Imagen Noticias.

La madre de la menor, asegura que el día que desapareció se encontraba en el domicilio de su padre y que fue a través de cámaras de video particulares que fue último contacto visual que tuvieron con la menor.

“Se alcanza a ver por una de las cámaras particulares que ella sale del domicilio desconozco todo el procedimiento por qué mi hija se encontraba en el momento con su papá. Se alcanza a ver que ella se mueve de lugar no puedo decir más porque no quiero entorpecer la investigación, sin embargo, desaparece aproximadamente a las 21:40 horas. Ahí se alcanza ver su última vista”.

Renata es estudiante del segundo año de secundaria, asegura su madre que es una adolescente que por motivos de la pandemia no salía a la calle y se dedicaba a sus estudios.

La adolescente desapareció de la calle Retorno 3 de Sur 12B en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía de Iztacalco.

“Mi amor sabes que hay mucha gente que te quiere, necesito que si tienes la oportunidad me llames, yo sólo estoy esperando que me digas dónde voy por ti, si tú logras salir no sé si te tengan cautiva no lo sé pero si tú puedes mi amor utiliza las señas que yo te enseñé para pedir ayuda, regresa conmigo mi vida estoy muy desesperada por encontrarte y toda la familia está muy preocupada por ti”, añadió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

México registró 4,960 desaparecidos en 2020: 90% por crimen organizado

Buscan a dos adolescentes desaparecidos; serían amigos de los niños mazahuas descuartizados

Desapariciones forzadas: la huella más dolorosa del narco en el territorio mexicano

Desaparecer dos veces: en México los forenses pierden cadáveres sin identificar

Día internacional de las víctimas de desaparición forzada: México suma 13 reportes diarios en promedio