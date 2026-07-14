Sentenciado por el homicidio del exlíder de Coparmex en SLP obtiene un amparo y deja la prisión

Raúl N., sentenciado en 2023 como autor intelectual del asesinato del entonces presidente de Coparmex San Luis Potosí, obtuvo un amparo que permitió su excarcelación mientras la justicia federal revisa la sentencia condenatoria. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Raúl N., sentenciado como autor intelectual del homicidio de Julio César Galindo Pérez, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, asesinado en marzo de 2021, obtuvo un amparo contra la resolución condenatoria, lo que permitió su salida del centro penitenciario mientras continúa la revisión del caso.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó a medios locales que el Poder Judicial de San Luis Potosí dio cumplimiento la semana pasada a la ejecutoria emitida por un órgano de la justicia federal, la cual ordenó conceder el beneficio al sentenciado.

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La magistrada explicó que la resolución dictada previamente por el tribunal estatal permanece bajo análisis del Poder Judicial de la Federación, instancia que deberá determinar si la sentencia cumplió con los lineamientos establecidos durante el proceso de revisión.

“Se concedió el amparo y estamos actuando conforme a ese criterio. No me gustaría adelantarme, porque insisto, todavía no tenemos la calificación”, declaró Zarazúa Martínez.

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La funcionaria sostuvo que la excarcelación de Raúl N. no implica una vulneración a los derechos humanos de las partes involucradas, sino que responde a una interpretación distinta de la legislación por parte del juez federal respecto de la aplicada por el Poder Judicial estatal.

El homicidio ocurrió en marzo de 2021

Julio César Galindo Pérez, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, fue asesinado el 1 de marzo de 2021 tras un ataque armado.

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Tras el asesinato de Julio César Galindo Pérez, cuatro personas fueron detenidas. (Foto: Fiscalía del Estado de Jalisco)

De acuerdo con las investigaciones, el empresario se encontraba en una vulcanizadora ubicada sobre la avenida Potosí —alrededor de las 14:00 horas—, cerca del cruce con la avenida Salvador Nava Martínez, en la colonia Lomas Primera Sección, cuando un hombre descendió de una camioneta y abrió fuego en su contra en repetidas ocasiones. Galindo Pérez recibió impactos de bala en el tórax y el abdomen.

Luego de la agresión, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas.

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El crimen provocó una amplia condena entre el sector empresarial y autoridades de San Luis Potosí. Días después del ataque, familiares, empresarios y ciudadanos realizaron una marcha para exigir el esclarecimiento de los hechos y que los responsables fueran llevados ante la justicia.

Raúl N. fue condenado a 32 años de cárcel en 2023

Como resultado de las investigaciones, en marzo de 2023 un Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia dictó una sentencia de 32 años y seis meses de prisión contra Raúl N., al declararlo responsable como autor intelectual del homicidio de Julio César Galindo Pérez.

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La resolución fue emitida durante una audiencia celebrada el 14 de marzo de 2023, en la que el tribunal ya no desahogó nuevos medios de prueba, debido a que días antes el juez había determinado la responsabilidad penal del acusado tras valorar las evidencias presentadas durante el juicio.

Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que existían elementos suficientes para acreditar que Raúl N. planeó el asesinato del entonces dirigente empresarial, por lo que solicitó la imposición de la pena correspondiente.

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Antes de emitir la sentencia, el juez expuso a las partes —entre ellas la representación de las víctimas, la defensa y la Fiscalía— el análisis realizado desde la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva, así como los argumentos jurídicos que sustentaron la declaratoria de culpabilidad y el cálculo de la sanción.

Esa condena es la que actualmente se encuentra bajo revisión del Poder Judicial de la Federación, luego de que Raúl N. obtuviera un amparo que dejó sin efectos la resolución condenatoria y permitió su excarcelación mientras se resuelve de manera definitiva su situación jurídica.

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