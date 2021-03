Grasa, pellejos y soya: Profeco reveló de qué están hechos en realidad los nuggets de pollo que te venden en el súper y restaurantes

Este es en realidad lo que contienen los nuggets de pollo. (Foto: Pixabay)

La Procuraduría General del Consumidor (PROFECO) dio a conocer que en el próximo estudio de laboratorio, que se publicará en el mes de abril en la Revista Profeco, se analizaron marcas de pollo precocido, como lo son los nuggets de pollo, que contienen este alimento y que se comercializan en México, y en los que se detectó que ninguna empresa coloca el 100% de pollo.

Se reveló que este alimento cuenta con altos niveles de grasa, pellejos y soya. Se encontró que algunas marcas solamente tienen 20 gramos de pollo por cada 100 gramos de nuggets, o sea, solo el 20% de este alimento es carne de pollo, lo demás es soya, pellejos de pollo, diversos cárnicos y otros ingredientes.

Se reveló que la marca de nuggets que se detectó que tenía más contenido de pollo, fue una que tuvo 65% del ave, es decir, dos tercios del producto, por lo que la Profeco advirtió que no todo era pollo en los nuggets.

Se dio a conocer que se analizaron 11 productos congelados y cuatro empresas restauranteras de comida rápida, en los que se encontró que tienen hasta 18.2% de grasa, aportan entre 375 y 872 miligramos de sodio por cada 100 gramos, cuando al día se recomienda consumir únicamente 2 mil gramos de sodio.

Se dio a conocer que los nuggets de pollo no contienen el 100% de pollo.

En el estudio que se publicará en abril, también se encontró que los nuggets que supuestamente son de pechuga de pollo, no están hechos de esta pieza del pollo, sino que, realmente, tienen piel de pollo y otros cortes de carne.

Otro de los problemas que expuso la Profeco fue el costo, pues consumir en un restaurante nuggets de pollo cuesta, aproximadamente el kilo, hasta 842.65 pesos, mientras que al adquirir el alimento congelado, el kilo cuesta alrededor de 187.14 pesos.

Ricardo Shieffeld Padilla, quien se desempeñó por más de dos años como titular de la Profeco, y renunció apenas el pasado tres de marzo, informó que en el estudio se buscó saber de qué estaban hechos los nuggets de pollo, y conocer los ingredientes a detalle, para que así los consumidores del alimento sepan en realidad que están comprando y elijan bien.

Esto lo mencionó durante una entrevista con el medio Milenio, antes de dejar su cargo como titular de la Procuraduría. En aquella ocasión, dijo que había pedido que se revisaran los nuggets de restaurantes de comida rápida, como es el caso Mc´Donalds, y otros de este tipo.

Se expuso que el precio de los nuggets de pollo en restaurantes es muy elevado. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

“Lo que encontramos es que tienen hasta 18.2 por ciento de grasa; hasta 872 miligramos de sal; y que el contenido de pollo va de 20 al 65 por ciento. O sea no son pollo, algunos incluso declaran que tiene soya, pero lo ponen en letras chiquitas”, informó en la entrevista.

También hablo sobre los elevados precios. “El kilo de pechuga deshuesada no vale eso, y si aquí es mucho más alto, y te lo están dando precocinado, pero no están dando pollo, no es algo saludable para un niño”, mencionó el extitular de la Profeco.

Dijo que por temas del proceso en el que se encuentra el análisis, no se podían dar a conocer aún las marcas que se analizaron, sin embargo, informó que los porcentajes que se dieron a conocer, refieren que ninguna marca cumple con 100% de pollo en sus ingredientes.

Informó que el estudio había iniciado el pasado mes de noviembre y concluyó en febrero.

“El estudio inició el 18 de noviembre de 2020, y concluyó el 3 de febrero de 2021, las marcas aún no se pueden revelar porque estamos en proceso de notificación, ya que antes de hacer pública, se hace la notificación, después ellos tienen cierta cantidad de días para contestar. Legalmente aún no se puede decir quién es quién”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: