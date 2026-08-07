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Gema Garoa y Yanet García se declaran la guerra en La Casa de los Famosos México 2026

A dos semanas del inicio de La Casa de los Famosos México 2026 ya aparecieron los equipos y alianzas

Yanet García
A dos semanas del inicio de La Casa de los Famosos México 2026 ya aparecieron los equipos y alianzas. (Captura de pantalla TikTok)
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Gema Garoa señala a Yanet García, Brianda y Ximena Herrera como las personas con quienes no tiene canal de comunicación dentro de La Casa de los Famosos México 2026, y las apunta como probables responsables de su nominación.

La actriz e influencer hizo las declaraciones durante la Gala de esta semana, en una dinámica en la que los conductores Odalys Ramírez y Diego De Erice se conectaron en vivo con los nominados para preguntarles, de frente, con quiénes quieren estar cerca y con quiénes prefieren guardar distancia.

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Gema apunta a “Las Divinas” como las responsables de su nominación

Cuando le preguntaron quién cree que la nominó, Garoa respondió sin rodeos: “No estoy segura, pero me imagino que Yanet, Brianda, probablemente Ximena y seguramente alguien más, pero no estoy segura”. Con esas palabras señaló directamente al grupo conocido dentro de la casa como “Las Divinas”.

Gema Garoa rompió el silencio en la Gala de La Casa de los Famosos México 2026 y señaló a Yanet García, Brianda y probablemente Ximena Herrera como las responsables de su nominación, al tiempo que dejó en claro que con ellas la convivencia no funciona. (Redes Sociales)
Gema Garoa rompió el silencio en la Gala de La Casa de los Famosos México 2026 y señaló a Yanet García, Brianda y probablemente Ximena Herrera como las responsables de su nominación, al tiempo que dejó en claro que con ellas la convivencia no funciona. (Redes Sociales)

La dinámica, presentada como algo nunca antes visto en el formato, mostró a cada nominado el número de votos que recibió y los expuso a preguntas directas frente a cámara. Además de Garoa, estaban nominados Ernesto Laguardia, Masad Altamimi, Ximena Herrera y Memo Schutz.

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“No me ven a los ojos y no platican conmigo”

Sobre con quiénes no quiere compartir espacio, Garoa fue igual de directa: “No me siento cómoda cuando estoy con Yanet, con Brianda. Siento que son las personas con las que no tengo canal de comunicación y no me ven a los ojos y no platican conmigo”. En contraste, dijo sentirse a gusto con Aldo, Karina, Cynthia, Yair, Moisés y Ese Pérez.

La tensión entre Garoa y Yanet García no es nueva. Tuvo su detonante público durante la Gala de Eliminación del 2 de agosto, cuando Mariana Ochoa fue expulsada de la competencia. En esa noche, Garoa se posicionó frente a García y le explicó que quería que saliera porque consideraba que no se involucraba lo suficiente en la convivencia y que priorizaba su imagen por encima de conectar con sus compañeros.

Minutos después de la gala, mientras conversaba con Ximena Herrera y Brianda sobre los posicionamientos, Garoa se acercó con la intención de integrarse a la plática. García le aclaró: “Yo no estoy hablando de ti”. Frase que Gema interpretó como: “No estoy hablando contigo”.

La Casa de los Famosos México
Yanet García, Brianda y Ximena Herrera confroman el grupo conocido como "Las Divinas". (Captura de pantalla TikTok)

Garoa respondió al rechazo con una frase que circuló rápidamente entre los seguidores del reality: “Es un juego, no te lo tomes personal”. La influencer dejó claro que no estaba dispuesta a tolerar faltas de respeto en la convivencia diaria.

Ernesto Laguardia también apunta a Yanet y a Ximena

Garoa no fue la única nominada que señaló a García. En la misma dinámica, Ernesto Laguardia dijo que cree que lo nominaron Yanet y Ximena, y que prefiere no estar tan cerca de ellas durante su estancia en la casa.

El posicionamiento de Garoa contra García fue el que más consecuencias tuvo dentro de la casa, por encima incluso del enfrentamiento de Cynthia Klitbo con la modelo, que también fue tenso. De esta manera se consolidó la rivalidad como una de las más comentadas en las primeras semanas de la temporada.

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