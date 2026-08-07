Esteban Solari promete a la afición de Pumas revertir el mal momento: “Hay que aprender a competir”

El arranque de Pumas en la Leagues Cup 2026 dejó más dudas que certezas. La goleada 3-0 sufrida ante Charlotte FC encendió las alarmas y obligó al técnico Esteban Solari a replantear el discurso.
Consciente de que el margen de error se agotó, el “Tano” habló con franqueza: “Estamos en una fase de crecimiento… tenemos que competir mucho mejor de lo que lo hicimos en el partido anterior”.
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En este sentido, el mensaje fue claro: la reacción debe llegar en la cancha y no con palabras, a partir de la autocrítica, exigencia y la promesa de que el equipo mostrará otra cara en el siguiente compromiso.
Autocrítica como punto de partida para Solari
El argentino no buscó excusas. Admitió que el equipo quedó a deber y que los días posteriores al debut se centran en analizar errores: “Lo que pudimos hacer fue una autocrítica de las cosas que no nos salieron como pensábamos”.
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- Reconocimiento de fallas defensivas que costaron goles.
- Aceptación de que el ritmo físico y dinámico de la MLS sorprendió a Pumas.
- Enfoque en la comunicación interna para suplir la falta de entrenamientos completos.
La autocrítica, según Solari, no es un ejercicio de desgaste, sino la base para ajustar y crecer. El técnico insistió en que el equipo debe minimizar errores y aprender a competir en escenarios internacionales.
La presión interna en Pumas como un privilegio
Lejos de ver la presión como un obstáculo, Solari la asumió como parte de dirigir a un club grande. “Es la que nos ponemos todos los días para dar el máximo… la idea no cambia por uno, dos, tres o cuatro resultados”.
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El técnico defendió que la exigencia interna es constante y que el proyecto busca consolidar una identidad valiente. Para él, la presión se convierte en motor, no en carga, y es el camino para mantener la competitividad.
El mensaje fue directo a la afición: los resultados importan, pero la construcción de un estilo sólido es lo que permitirá que Pumas vuelva a ser protagonista.
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La valentía y el equilibrio en busca de identidad
Solari defendió la propuesta ofensiva del equipo, aunque reconoció que aún falta mucho por mejorar: “Me gusta la valentía del equipo para ir a buscar los partidos… ahora debemos encontrar ese equilibrio”.
Explicó que su sistema es dinámico, con ajustes entre línea de tres y cuatro defensores, y que la apuesta ofensiva implica riesgos que deben aprender a administrar.
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La Leagues Cup no concede margen de error, y la mejor respuesta será en la cancha. La clave será combinar intensidad con orden para competir. El estratega dejó claro que no renunciará, pero que el reto inmediato es encontrar el balance que permita sumar victorias.
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