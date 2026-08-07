América golea al San Diego FC en su debut de la Leagues Cup 2026 y rescata el orgullo de la Liga MX

Club América gana su primer encuentro en la Leagues Cup ante el san Diego FC (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El Club América tuvo un debut contundente en la Leagues Cup 2026 al imponerse 3-1 al San Diego FC en el Estadio Azteca, resultado con el que las Águilas comenzaron con el pie derecho su participación en el torneo binacional entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

El equipo dirigido por Guillermo Almada mostró superioridad desde los primeros minutos del encuentro y aprovechó su condición de local para dominar la posesión del balón, generar las mejores oportunidades y construir una victoria que devolvió confianza al conjunto azulcrema.

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La gran figura del partido fue el uruguayo Brian Rodríguez, quien firmó una actuación sobresaliente al marcar un gol y repartir dos asistencias, convirtiéndose en el jugador más determinante de la noche.

Brian Rodríguez lidera la goleada azulcrema

America's Erick Sanchez scores their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El marcador se abrió apenas al minuto 11. Brian Rodríguez recibió el balón dentro del área y definió con un disparo cruzado que dejó sin posibilidades al arquero Carlos dos Santos para colocar el 1-0.

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Lejos de conformarse con la ventaja, América mantuvo la presión y encontró el segundo tanto al minuto 33. Nuevamente apareció Rodríguez, esta vez como asistente, al enviar un servicio preciso para Érick Sánchez, quien únicamente empujó el balón con un potente disparo de derecha para ampliar la diferencia.

Antes del descanso llegó el tercer golpe. En un veloz contragolpe, Brian Rodríguez volvió a mostrar su calidad al asistir a Isaías Violante, quien definió con precisión junto al poste izquierdo para firmar el 3-0 que prácticamente sentenció el encuentro.

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La actuación del atacante uruguayo fue especialmente significativa debido a los rumores sobre una posible salida del club, situación que no afectó su rendimiento dentro del terreno de juego.

San Diego FC reaccionó, pero no evitó la derrota

Soccer Football - Leagues Cup - Group A - America v San Diego FC - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 6, 2026 San Diego FC's Luca Bombino celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

En la parte complementaria, el conjunto estadounidense intentó cambiar el rumbo del partido y logró descontar al minuto 63 gracias a Luca Bombino, quien aprovechó un balón dentro del área para vencer al guardameta Rodolfo Cota con un remate de zurda.

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Sin embargo, el gol únicamente sirvió para maquillar el resultado, pues América mantuvo el control del compromiso y evitó mayores complicaciones durante los minutos restantes.

Brian Rodríguez abandonó el terreno de juego al minuto 75 entre una fuerte ovación de los casi 49 mil aficionados que asistieron al Estadio Azteca, reflejo de la destacada actuación que tuvo durante la noche.

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Aunque ambos equipos buscaron ampliar el marcador en la recta final, las defensas evitaron nuevas anotaciones y el duelo concluyó con el 3-1 favorable para los azulcremas.

Cruz Azul también suma; Santos, Necaxa y Tijuana tropiezan

Cruz Azul gana 1 a 0 al Philadelphia Union en la Leagues Cup 2026 (Club de Futbol Cruz Azul﻿/FB)

La jornada dejó un balance dividido para los clubes mexicanos.

Cruz Azul consiguió una importante victoria como visitante al derrotar 1-0 al Philadelphia Union en el Subaru Park de Pennsylvania. El único tanto del encuentro fue obra de José Paradela apenas al minuto tres, suficiente para darle los tres puntos al conjunto cementero.

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En contraste, Santos Laguna, Necaxa y Tijuana no lograron iniciar con el mismo éxito su participación en la Leagues Cup.

Santos fue superado 2-0 por el New York City FC, Necaxa cayó por idéntico marcador frente al Chicago Fire y Tijuana tampoco pudo evitar la derrota de 2-0 ante el Austin FC.

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América manda un mensaje rumbo a la siguiente fase

Con este triunfo, América se coloca entre los equipos mexicanos que comenzaron con victoria su camino en la Leagues Cup 2026 y confirma que parte como uno de los principales candidatos al título.

El funcionamiento colectivo mostrado por el equipo de Guillermo Almada, combinado con el gran momento de Brian Rodríguez, permite ilusionar a la afición azulcrema de cara a los siguientes compromisos del torneo.

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Mientras Cruz Azul también dio un paso importante, otros representantes de la Liga MX deberán reaccionar rápidamente si quieren mantenerse con opciones de avanzar en una competencia que vuelve a enfrentar a los mejores clubes de México y Estados Unidos en busca de la supremacía de la región.