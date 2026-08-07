De papas a chocolates: los comerciales más recordados de Luis Miguel en México

Cuatro décadas de apariciones en pantalla chica convierten a Luis Miguel en uno de los rostros más rentables de la publicidad mexicana. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

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Luis Miguel ha prestado su imagen a marcas que van desde papas hasta tequila artesanal, construyendo una trayectoria publicitaria que abarca más de cuatro décadas y que, en varios casos, superó en popularidad a los propios productos que anunciaba.

Sabritas lo lanzó a la pantalla chica antes de que fuera una superestrella

A principios de los años 80, cuando Luis Miguel apenas comenzaba a consolidarse como ídolo juvenil, Sabritas lo contrató para una serie de comerciales que hoy forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. En uno de los spots, el cantante viajaba en helicóptero para visitar a su abuelita y compartir con ella las papas. En otro, modificó la letra de “No me puedes dejar así” para adaptar la canción al producto. Un tercer comercial lo mostraba junto a una niña pequeña, en un tono familiar y cercano que funcionó bien con el público mexicano de esa época.

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“No culpes a la noche” sonó por primera vez en un comercial de Coca-Cola

El video presenta al cantante Luis Miguel en un comercial de refresco de 1991. El artista, con camisa blanca y cabello rizado, baila y bebe de una botella de vidrio. El escenario tiene iluminación azul y púrpura (Coca-Cola)

En 1991, Coca-Cola lanzó en México la campaña “Vive la sensación” con Luis Miguel como protagonista. El comercial utilizó una versión del tema “No culpes a la noche” y quedó asociado a la imagen juvenil y desenfadada del cantante en su momento de mayor proyección internacional. La campaña se convirtió en una referencia de la publicidad latinoamericana de esa década y afianzó el vínculo entre el artista y la marca durante años.

Dentro de un yate, “El Sol” le dio otro tono a Corona

En 2003, Cerveza Corona eligió al cantante para una campaña grabada a bordo de uno de sus yates. El spot, ambientado en un escenario de playa y con una estética de lujo vacacional, lo mostraba recibiendo una mascada lanzada por una mujer mientras posaba junto a la bebida. La frase que pronunció en el anuncio —“En México y el mundo la cerveza es Corona”— circuló ampliamente en televisión abierta durante esa temporada.

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Ferrero Rocher y la imagen de sofisticación que lo acompañó por años

Sus comerciales para Sabritas, Coca-Cola, Corona, Ferrero Rocher y Tequila Don Ramón forman un archivo publicitario que retrata, campaña por campaña, la evolución de su imagen pública. (Captura de pantalla TikTok)

Un año después, en 2004, Ferrero Rocher lo incorporó a su campaña decembrina. Luis Miguel apareció con esmoquin negro en un evento de gala y pronunció la frase: “La fiesta es un éxito, excelente por su sabor exquisito”. El comercial reforzó la asociación entre su figura pública y los conceptos de elegancia y exclusividad que la marca buscaba proyectar en el mercado mexicano.

Acapulco, su ciudad, como escenario publicitario

En 2013, el gobierno de Guerrero lo convocó para la campaña turística “Soy Guerrero”, orientada a promover Acapulco y otros destinos del estado. En el spot, Luis Miguel habló de su vínculo personal con el puerto y cerró con una alusión a su regreso constante al lugar. La elección del cantante no fue casual: Acapulco ha sido escenario recurrente de su vida pública y privada desde sus primeros años de carrera.

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Tequila Don Ramón, de imagen publicitaria a socio de la marca

En años recientes, Luis Miguel pasó de ser imagen de Tequila Don Ramón a convertirse en socio de la empresa. La campaña lo presentó vinculado a la tradición tequilera y a la producción artesanal, en una estrategia que buscaba posicionar la marca en el segmento premium del mercado.

Los comerciales de Luis Miguel construyeron una imagen pública tan poderosa como su carrera musical y dejaron frases que todavía circulan en la memoria colectiva de México. (Facebook Luis Miguel)

Treinta y cinco años después, Coca-Cola lo convocó de nuevo

En agosto de 2026, la marca lo eligió para encabezar la campaña “Un siglo de momentos compartidos”, con motivo de su centenario en México. El comercial lo muestra en el interior de una casa con una botella en mano, mientras su voz en off declara: “México es y será por siempre mi lugar en el mundo”. La banda sonora es “El Viajero”, del disco México en la Piel. En menos de 24 horas, el video acumuló más de 1,000,000 de reproducciones.

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