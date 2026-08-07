Policía Federal revive a niño de 3 años tras caer a un lago en Teotihuacán, Edomex

Un agente de la Policía Federal asiste a un niño de 3 años sobre césped verde en Teotihuacán, Estado de México. El oficial Edgar Domínguez aplica maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor, quien fue hallado flotando en un lago (Video: SSPCMexico)

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La rápida intervención de un elemento del Servicio de Protección Federal (SPF), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), permitió salvar la vida de un menor de tres años que cayó accidentalmente a un lago dentro de las instalaciones del Centro de Formación y Capacitación Teotihuacán, ubicado en el Estado de México.

El hecho ocurrió cuando Edgar Domínguez, integrante del SPF y quien se desempeña como instructor de la Academia, detectó que el pequeño permanecía inmóvil dentro del agua. Al percatarse de que el menor se encontraba en una situación de riesgo inminente, ingresó de inmediato al lago sin dudarlo para rescatarlo.

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Gracias a su reacción inmediata, el instructor logró sacar al niño del agua y trasladarlo a un sitio seguro para iniciar la atención de emergencia.

Instructor aplicó maniobras de RCP para reanimar al menor

RCP menor Policía Federal Texcoco Edomex SSPC (especial)

Una vez fuera del lago, Edgar Domínguez confirmó que el menor no respondía a estímulos y presentaba signos de compromiso respiratorio, por lo que comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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El elemento utilizó los conocimientos adquiridos durante su formación como integrante del Servicio de Protección Federal para brindar los primeros auxilios mientras llegaba el apoyo médico.

Después de varios minutos de maniobras de reanimación, el niño finalmente reaccionó, comenzó a toser y recuperó sus signos vitales, lo que resultó fundamental para estabilizarlo antes de ser trasladado a un hospital.

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El oportuno actuar del policía evitó que la emergencia tuviera consecuencias fatales y permitió mantener con vida al menor hasta la llegada de los servicios especializados.

Cruz Roja trasladó al niño a un hospital del Estado de México

Los certificados médicos deben hacerse en presencia de un especialista médico (Cruz Roja Izcalli/Facebook)

Mientras Edgar Domínguez realizaba las maniobras de rescate y reanimación, cadetes y personal del Centro de Formación y Capacitación Teotihuacán solicitaron el apoyo de los servicios médicos de emergencia.

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Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron una valoración clínica del menor.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar, el niño presentaba hipotermia e hipoxia secundaria por inmersión, condiciones que requieren atención médica inmediata debido a la disminución de la temperatura corporal y la falta de oxígeno ocasionadas por el tiempo que permaneció bajo el agua.

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Tras la evaluación, los paramédicos decidieron trasladarlo, acompañado por su madre, a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada y continuar con su recuperación.

Por igual, se presentó un segundo caso similar, pero esto fue en un centro comercial de Tampico, donde una niña comenzó a atragantarse con un dulce y su padre salió desesperado a pedir ayuda. Un joven identificado como Elián del Ángel reaccionó de inmediato aplicándole la maniobra de Heimlich y todo quedó en un susto.

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SSPC destaca la capacitación del Servicio de Protección Federal

En un centro comercial de Tampico, una niña experimenta un episodio de asfixia. Un hombre vestido de negro interviene rápidamente y aplica la maniobra de Heimlich a la menor. El padre de la niña busca ayuda, mientras otras personas observan. Una sección del video incluye una ilustración que detalla los pasos para realizar las compresiones de Heimlich, con texto explicativo.

Luego del incidente, la SSPC reconoció la actuación de Edgar Domínguez y destacó la preparación del personal del Servicio de Protección Federal para responder ante situaciones de emergencia.

La dependencia subrayó que los integrantes del SPF reciben capacitación permanente en protocolos de atención, primeros auxilios, rescate y reanimación cardiopulmonar, habilidades que permiten brindar apoyo oportuno cuando la vida o la integridad de una persona se encuentran en peligro.

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El rescate del menor en el Centro de Formación y Capacitación Teotihuacán se suma a los casos en los que la capacitación en primeros auxilios y RCP resulta determinante para preservar la vida.