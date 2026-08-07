INAH detecta extracción indebida de información tras incidente cibernético: denuncian ante FGR

El INAH confirmó extracción de información de sus sistemas y presentó una denuncia penal ante la FGR (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que activó su protocolo de gestión de incidentes cibernéticos luego que el periodista Ignacio Gómez Villaseñor publicó en sus redes sociales que un grupo de hackers vulneró los sistemas de la dependencia y filtró 1.2 gigabytes de documentos confidenciales de estudiantes con becas.

Entre los documentos se podrían consultar estaban actas de nacimiento, identificaciones, la CURP, comprobantes de domicilio y estados de cuenta, según informó Gómez Villaseñor en sus publicaciones.

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A través de una tarjeta informativa difundida este 6 de agosto de 2026, el organismo explicó que especialistas realizaron una revisión exhaustiva de sus servidores, sistemas y equipos de cómputo con el objetivo de determinar el alcance del incidente y verificar la integridad de su infraestructura tecnológica.

Como resultado de estas acciones, el instituto aseguró que no existen indicios de una vulneración a los sistemas institucionales, descartando que se haya registrado un ataque que comprometiera directamente su infraestructura informática.

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Detectan actividad irregular con cuenta de administrador

EL INAH confirmó que cuenta con privilegios de administrador, habría sido utilizada desde la red interna del propio INAH. Foto: Mis Abogados

Sin embargo, el INAH precisó que durante las labores de análisis sí fue detectada actividad irregular relacionada con el uso de una cuenta con privilegios de administrador, la cual habría sido utilizada desde la red interna del propio instituto.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta actividad permitió identificar evidencia de una presunta extracción indebida de información, aunque el organismo no detalló el tipo de datos involucrados ni el volumen de la información que pudo haber sido comprometida.

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El instituto tampoco precisó si la información presuntamente extraída corresponde a bases de datos administrativas, archivos históricos, documentos institucionales o datos personales, debido a que las investigaciones continúan en curso.

INAH presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República

Por la presunta extracción de información, el INAH ya puso denuncia ante la FGR (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la posible comisión de un delito, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

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Asimismo, señaló que dará seguimiento a todas las acciones legales necesarias para identificar y sancionar a quien resulte responsable de los hechos.

La institución destacó que colaborará plenamente con las autoridades ministeriales durante el desarrollo de las investigaciones y reiteró que la indagatoria continúa abierta.

Comunidad estudiantil será informada sobre los avances

Foto: SIC México/Secretaría de Cultura

El INAH indicó que mantendrá informada a la comunidad estudiantil y al personal institucional respecto a los avances del caso, siempre que ello no interfiera con las diligencias legales ni comprometa el desarrollo de la investigación.

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Como parte de la respuesta al incidente, el Instituto anunció que continuará implementando acciones para fortalecer sus mecanismos de monitoreo, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

Entre las medidas se encuentran el reforzamiento de los procesos de supervisión tecnológica, la mitigación de riesgos informáticos y la protección de los datos personales que administra el organismo.

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El instituto subrayó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad de su infraestructura tecnológica y reducir la posibilidad de que situaciones similares puedan repetirse.

Continúan las investigaciones

Aunque el INAH descartó una vulneración directa de sus sistemas, el reconocimiento de una presunta extracción indebida de información mediante una cuenta con privilegios administrativos mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar el origen del incidente y establecer responsabilidades.

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El caso se suma a los retos que enfrentan las instituciones públicas en materia de ciberseguridad, particularmente en la protección de información sensible y en el fortalecimiento de los controles internos sobre cuentas con altos niveles de acceso.

Por ahora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reiteró que seguirá colaborando con la Fiscalía General de la República y continuará reforzando sus protocolos de seguridad informática mientras avanzan las investigaciones sobre este incidente.

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