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Regresa “Héroes sin Mata” al Candelabrum Metal Fest 2026: así puedes donar cabello y ayudar a pacientes oncológicos

El festival también habilitará un buzón de recolección en el acceso principal de la Velaría de la Feria de León para que cualquier persona deposite su donación de cabello

Candelabrum Metal Fest
Se necesitan ocho trenzas para hacer una peluca oncológica: esa es la matemática detrás de la campaña "Héroes sin Mata" que regresa al Candelabrum Metal Fest 2026. (Facebook Candelabrum Metal Fest)
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La campaña “Héroes sin Mata” regresa al Candelabrum Metal Fest 2026 con un nuevo aliado: CANVIES, Asociación Vida y Esperanza A.C., fundación leonesa que lleva 24 años trabajando con pacientes con cáncer en Guanajuato. La iniciativa convoca a la comunidad metalera a donar cabello para la fabricación de pelucas oncológicas los días 12 y 13 de septiembre en la Velaría de la Feria de León.

La alianza entre el festival y la fundación marca la segunda edición consecutiva en la que el Candelabrum incorpora una campaña de donación de cabello dentro de su programación. En 2025, la respuesta del público hizo posible que la iniciativa tomara forma; este año, la organización da un paso más y formaliza el vínculo con una asociación civil de trayectoria comprobada en la región del Bajío.

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Ocho trenzas para una peluca

El requisito para participar es contar con al menos 20 centímetros de cabello. Cada donación se convierte en una trenza, y se necesitan ocho trenzas para fabricar una sola peluca destinada a niñas y mujeres que atraviesan tratamientos oncológicos. El dato no es menor: cada asistente que se siente en la silla del stand de CANVIES representa, en términos concretos, una octava parte de la vida cotidiana de una paciente.

Candelabrum Metal Fest
La comunidad metalera de México tiene una cita doble en septiembre: disfrutar 26 bandas de metal underground en León, Guanajuato, y donar cabello para pelucas destinadas a pacientes con cáncer. (Facebook Candelabrum Metal Fest )

Quienes asistan al festival pueden acudir directamente al stand de la asociación durante los dos días del evento. Ahí, personal de la fundación recibirá las donaciones y atenderá a quienes deseen conocer más sobre el trabajo de la fundación.

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Cabe señalar que la convocatoria no se cierra para quienes no tienen boleto. El festival habilita un buzón de recolección en el acceso principal de la Velaría durante los días 12 y 13 de septiembre. Cualquier persona puede depositar ahí una trenza guardada o acudir con el cabello ya cortado, sin necesidad de ingresar al recinto.

Esta opción amplía el alcance de la campaña más allá del público asistente y abre la participación a vecinos de León y visitantes que no forman parte de la comunidad metalera.

Candelabrum Metal Fest 2026 quinta edición con 26 bandas en León

Candelabrum Metal Fest
El festival también habilita un buzón de recolección en el acceso principal de la Velaría de la Feria de León para que cualquier persona deposite su donación de cabello y contribuya a la fabricación de pelucas oncológicas. (Facebook Candelabrum Metal Fest )

El Candelabrum Metal Fest celebra su quinta edición los días 12 y 13 de septiembre de 2026 en la Velaría de la Feria de León, con un cartel de 26 bandas —21 internacionales y 5 nacionales— encabezado por Old Man’s Child, Destruction, Lifelover, Loudness y Bloodbath. Los boletos se venden a través de E-ticket desde 2 mil 525 pesos por acceso individual por día.

La campaña “Héroes sin Mata” se suma a otras dos iniciativas sociales que el festival mantiene en cada edición: el apoyo a un albergue de animales pues ha colaborado activamente con la iniciativa social Brigada Canina (a veces referida como brigada animal/canina) en León, Guanajuato, instalando centros de acopio en el festival para reunir alimento y artículos de rescate animal a cambio de mercancía conmemorativa.

Acerca de la prefiesta oficial se realiza el 11 de septiembre en Guanajuato, con cuatro bandas internacionales y dos nacionales, más una conferencia del fotógrafo oficial del evento.

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