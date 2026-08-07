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Caso Valeria Márquez: Fiscalía de Jalisco confirma que habrían participado al menos tres personas en el feminicidio de la influencer

La investigación, que tardó 14 meses en producir la primera detención, sigue abierta y apunta a más arrestos

La influencer Valeria Márquez fue asesinada a balazos durante una transmisión en vivo. (Instagram: Valeria Márquez)
La influencer Valeria Márquez fue asesinada a balazos durante una transmisión en vivo. (Instagram: Valeria Márquez)
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La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó este jueves 6 de agosto que en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, habrían participado al menos dos o tres personas más además del único detenido hasta ahora.

La investigación, que acumula nueve tomos y más de 350 hojas, sigue abierta y las autoridades trabajan para identificar y detener a todos los involucrados. La carpeta también incluye el análisis de más de 500 horas de video de cámaras del C5 y circuitos privados, así como “análisis de sábana” de comunicaciones para ubicar a los sospechosos, informó el fiscal estatal Salvador González de los Santos.

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La detención de Iván Martín “N” no derivó de la captura del R1

El funcionario precisó que la investigación tardó 14 meses en producir la primera detención porque se requería consolidar las pesquisas y gestionar autorizaciones judiciales para obtener pruebas válidas legalmente.

Feminicidio de Valeria Márquez: imputan a Iván Martín “N”, presunto coautor del asesinato de la influencer
Feminicidio de Valeria Márquez: imputan a Iván Martín “N”, presunto coautor del asesinato de la influencer

Uno de los puntos que el fiscal aclaró con mayor énfasis fue la relación entre dos detenciones que ocurrieron con días de diferencia: la del líder criminal Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, el 30 de julio, y la de Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio, el 1 de agosto. El fiscal sostuvo que ambas aprehensiones fueron independientes.

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“Quizá fue circunstancial que detuvieron a esta gente, nosotros ya teníamos integrada la carpeta no solo para solicitar la orden de aprehensión sino para solicitar un cateo”, afirmó González de los Santos.

La Fiscalía aclaró que, aunque ambas investigaciones compartieron información de inteligencia y sus acciones coincidieron en el tiempo, se trató de procesos distintos con objetivos distintos.

De acuerdo con las investigaciones, la presunta participación de Iván Martín “N” estaría relacionada con uno de los dos vehículos utilizados durante el ataque: un automóvil sedán blanco que habría acompañado a la motocicleta en la que llegó el agresor material disfrazado de repartidor. Tras el ataque, ambos vehículos abandonaron la zona. La Fiscalía aún no ha podido establecer si Iván Martín conducía el vehículo o viajaba como copiloto.

Iván Martín “N” ya fue vinculado a proceso y se encuentra interno en el penal de Puente Grande, Jalisco.

¿Fiscalía de Jalisco desmiente que Vivian de la Torre este involucrada con el asesinato de Valeria Márquez? Esto dijeron (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
¿Fiscalía de Jalisco desmiente que Vivian de la Torre este involucrada con el asesinato de Valeria Márquez? Esto dijeron (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

González de los Santos también se refirió a la situación jurídica de dos mujeres cercanas a Valeria Márquez: Vivian de la Torre y Érika “N”, amiga y empleada del salón. Ambas permanecen dentro de la carpeta de investigación en calidad de testigos, aunque el fiscal dejó abierta la posibilidad de que su condición cambie.

“No podemos descartar nada. En este momento ellas están como testigos dentro de la carpeta. Si la investigación nos arroja algún dato de prueba que las implique, desde luego tendrá que variar su situación”.

Desde el día del feminicidio, usuarios en redes sociales señalaron a Vivian de la Torre como la amiga que insistió a Valeria para que permaneciera en el salón mediante mensajes de texto, y a Érika como la empleada que estuvo presente al momento del ataque y cortó la transmisión en vivo tras los disparos.

El R1 y su hijo

Valeria Márquez y Francisco "N", hijo del R1 (Redes sociales)
Valeria Márquez y Francisco "N", hijo del R1 (Redes sociales)

La investigación estatal sobre el feminicidio de Valeria Márquez corre de manera paralela a una línea federal que apunta a la misma estructura criminal. El secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, reveló el 31 de julio que Francisco Álvarez Solorio, hijo del R1, habría mantenido una relación sentimental con la influencer, la amenazó en diversas ocasiones y habría pedido a su padre que ordenara el feminicidio.

El R1 es señalado como líder de Los Rs, célula del CJNG con operaciones en Michoacán. Fue detenido el 30 de julio en Atotonilco El Alto, Jalisco, y actualmente enfrenta procesos por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de metanfetamina; mientras que se le relaciona con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

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