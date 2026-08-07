América golea 3 - 1 a San Diego FC en su debut en Leagues Cup: así fueron los goles

Empezó el torneo Leagues Cup 2026, competencia donde clubes de la Liga MX y MLS se enfrentan en búsqueda del título. En ediciones recientes, el futbol de la Major Leagues Soccer ha superado al futbol mexicano, lo que ha generado críticas al torneo.

Los primeros clubes mexicanos ya disputaron sus encuentros, y ahora tocó el turno del Club América, los dirigidos por Guillermo Almada debutaron ante San Diego FC en la cancha del Estadio Banorte (Estadio Azteca).

Con goles de Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante, el conjunto de Coapa salió victorioso en casa y sumó los primeros puntos de la contienda.

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