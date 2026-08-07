América golea 3 - 1 a San Diego FC en su debut en Leagues Cup: así fueron los goles

Empezó el torneo Leagues Cup 2026, competencia donde clubes de la Liga MX y MLS se enfrentan en búsqueda del título. En ediciones recientes, el futbol de la Major Leagues Soccer ha superado al futbol mexicano, lo que ha generado críticas al torneo.
Los primeros clubes mexicanos ya disputaron sus encuentros, y ahora tocó el turno del Club América, los dirigidos por Guillermo Almada debutaron ante San Diego FC en la cancha del Estadio Banorte (Estadio Azteca).
Con goles de Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante, el conjunto de Coapa salió victorioso en casa y sumó los primeros puntos de la contienda.
Sigue el minuto a minuto de Infobae:
Concluyó el partido y América venció a San Diego FC
MIN 90+4: silbatazo final, el equipo de Guillermo Almada sacó la victoria en casa con un contundente marcador de 3 - 1. Desde el primer tiempo el juego se definió a favor de los azulcremas.
MIN 90+2: América tuvo una oportunidad de disparar a portería, pero la acción pasó de largo.
MIN 90: se cumple el tiempo reglamentado, se agregan 4 minutos de juego.
Jugada peligrosa de San Diego
MIN 83: un disparo amenazó la portería de Cota, pero el balón salió desviado, el equipo visitante se está quedando sin tiempo para descontar en el marcador.
MIN 78: el conjunto de Coapa se mantiene con el dominio del esférico y controla el cierre de juego. San Diego FC se está quedando sin propuestas de ataque.
Brian Rodríguez es aplaudido por la afición americanista
MIN 75: las águilas realizan más cambios. Sale: Brian Rodríguez y entra: Diego Arriaga.
MIN 72: San Diego comete una falta sobre Alan Cervantes, quien se queda tendido en el césped. Tras la revisión médica, el jugador americanista pudo continuar con las acciones.
El VAR no revisó la jugada y no hubo sanciones.
MIN 67: gran jugada de Brian Rodríguez, logró adentrarse en el área chica y casi se encuentra con el gol, pero no logró concluir la jugada y el disparo salió desviado a córner.
América cobró la jugada y retrocedió, por lo que ya no generó más peligro.
¡Goooooooooooool de San Diego FC!
MIN 65: Luca Bombino descontó para su equipo y rompió el cero, intentarán acercarse al marcador.
Luego de que David Vazquez mandata un centro y que nadie pudiera rematar, Bombino logró rescatar la jugada y marcar el primero del juego para su club.
Kevin Álvarez disparó a portería
MIN 61: en un disparo por la derecha, Álvarez se animó a pegarle a portería, pero el balón salió desviado.