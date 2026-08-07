México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

América golea 3 - 1 a San Diego FC en su debut en Leagues Cup: así fueron los goles

Los dirigidos por Guillermo Almada sacaron el resultado en la cancha del Estadio Banorte

Guardar

Empezó el torneo Leagues Cup 2026, competencia donde clubes de la Liga MX y MLS se enfrentan en búsqueda del título. En ediciones recientes, el futbol de la Major Leagues Soccer ha superado al futbol mexicano, lo que ha generado críticas al torneo.

Los primeros clubes mexicanos ya disputaron sus encuentros, y ahora tocó el turno del Club América, los dirigidos por Guillermo Almada debutaron ante San Diego FC en la cancha del Estadio Banorte (Estadio Azteca).

Con goles de Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante, el conjunto de Coapa salió victorioso en casa y sumó los primeros puntos de la contienda.

Sigue el minuto a minuto de Infobae:

04:08 hsHoy

Concluyó el partido y América venció a San Diego FC

MIN 90+4: silbatazo final, el equipo de Guillermo Almada sacó la victoria en casa con un contundente marcador de 3 - 1. Desde el primer tiempo el juego se definió a favor de los azulcremas.

REUTERS/Eloisa Sanchez
REUTERS/Eloisa Sanchez
04:05 hsHoy

MIN 90+2: América tuvo una oportunidad de disparar a portería, pero la acción pasó de largo.

04:03 hsHoy

MIN 90: se cumple el tiempo reglamentado, se agregan 4 minutos de juego.

REUTERS/Eloisa Sanchez
REUTERS/Eloisa Sanchez
04:00 hsHoy

Jugada peligrosa de San Diego

MIN 83: un disparo amenazó la portería de Cota, pero el balón salió desviado, el equipo visitante se está quedando sin tiempo para descontar en el marcador.

03:53 hsHoy

MIN 78: el conjunto de Coapa se mantiene con el dominio del esférico y controla el cierre de juego. San Diego FC se está quedando sin propuestas de ataque.

03:50 hsHoy

Brian Rodríguez es aplaudido por la afición americanista

MIN 75: las águilas realizan más cambios. Sale: Brian Rodríguez y entra: Diego Arriaga.

03:47 hsHoy

MIN 72: San Diego comete una falta sobre Alan Cervantes, quien se queda tendido en el césped. Tras la revisión médica, el jugador americanista pudo continuar con las acciones.

El VAR no revisó la jugada y no hubo sanciones.

03:42 hsHoy

MIN 67: gran jugada de Brian Rodríguez, logró adentrarse en el área chica y casi se encuentra con el gol, pero no logró concluir la jugada y el disparo salió desviado a córner.

América cobró la jugada y retrocedió, por lo que ya no generó más peligro.

03:37 hsHoy

¡Goooooooooooool de San Diego FC!

MIN 65: Luca Bombino descontó para su equipo y rompió el cero, intentarán acercarse al marcador.

Luego de que David Vazquez mandata un centro y que nadie pudiera rematar, Bombino logró rescatar la jugada y marcar el primero del juego para su club.

03:37 hsHoy

Kevin Álvarez disparó a portería

MIN 61: en un disparo por la derecha, Álvarez se animó a pegarle a portería, pero el balón salió desviado.

Temas Relacionados

club AméricaSan Diego FCLeagues CupLiga MXMLSmexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Guillermo Almada critica el formato de la Leagues Cup tras triunfo del América sobre San Diego FC

El estratega uruguayo reconoció el nivel del conjunto estadounidense y destacó que las Águilas supieron imponer condiciones en casa

Guillermo Almada critica el formato de la Leagues Cup tras triunfo del América sobre San Diego FC

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 7 de Agosto

México llegó a las 150 medallas de oro tras el final de la Jornada 14 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 7 de Agosto 

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

La entrenadora Vanessa Martínez aseguró que sus jugadoras “nunca se rindieron” y demostraron el carácter de un equipo de guerreras

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

América golea al San Diego FC en su debut de la Leagues Cup 2026 y rescata el orgullo de la Liga MX

Mientras Cruz Azul también ganó y Santos, Necaxa y Tijuana tropezaron en la jornada inaugural de la Leagues Cup 2026

América golea al San Diego FC en su debut de la Leagues Cup 2026 y rescata el orgullo de la Liga MX

Esteban Solari promete a la afición de Pumas revertir el mal momento: “Hay que aprender a competir”

Tras el revés ante el Charlotte FC, el técnico argentino admitió errores, reclama competir mejor y apuesta por la autocrítica interna

Esteban Solari promete a la afición de Pumas revertir el mal momento: “Hay que aprender a competir”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guía completa de charlas de la Feria de Editores en Buenos Aires, de Borges y Benjamin a las derechas reaccionarias

Guía completa de charlas de la Feria de Editores en Buenos Aires, de Borges y Benjamin a las derechas reaccionarias

Las pruebas PISA evaluarán inteligencia artificial desde 2029: el plan de Mendoza para anticiparse al cambio

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Qué pasa con los correos de Hotmail hoy y cómo usarlos

San Cayetano, en vivo: Axel Kicillof apareció en la congregación y criticó al Gobierno por la Ley de Tierras

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado lamentó la muerte de José Breijo, el preso político venezolano-uruguayo: “Otra víctima del régimen”

María Corina Machado lamentó la muerte de José Breijo, el preso político venezolano-uruguayo: “Otra víctima del régimen”

Una mujer demandó a los New York Yankees por 10 millones de dólares tras ser golpeada por un bate de béisbol durante un partido

Estados Unidos perdió 23 mil puestos de trabajo en julio y el desempleo bajó al 4,1%

La mayor coalición opositora de Venezuela dijo que espera “avances reales” tras el inicio del diálogo

Lula será el único candidato presidencial de Brasil apoyado por una coalición de partidos

DEPORTES

Gerónimo Rulli viaja a Manchester para la revisión médica: firmará contrato por dos años en el club de la Premier League

Gerónimo Rulli viaja a Manchester para la revisión médica: firmará contrato por dos años en el club de la Premier League

Por qué el pase de la estrella española que se disputan Barcelona y Real Madrid podría impactar en el futuro de Enzo Fernández

El plan del Inter Miami con Lionel Messi para mantenerlo vinculado al club después de su retiro

Un exjugador de rugby adelantó que donará su cerebro para estudiar los problemas neurológicos asociados al deporte

La otra cara de la Maratón de Buenos Aires: entrenamiento, sacrificio y sueños detrás de los 42 kilómetros