El accidente en el que murió Leonel Luna pudo ser provocado: fuerte declaración de Ignacio Morales Lechuga

(Foto: Cuartoscuro)

La muerte de Leonel Luna, ocurrida el pasado fin de semana cuando el político circulaba en su automóvil en calles de la alcaldía Iztapalapa, podría haber sido provocado, así lo consideró el exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga.

A través de su cuenta de Twitter, el también exprocurador capitalino señaló que por el golpe que presenta el carro en la parte de atrás, “parece un accidente provocado”, al tiempo que posteó una fotografía del vehículo.

Leonel Luna Estrada, quien fue alcalde en Álvaro Obregón bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), falleció en la madrugada de este 14 de marzo en un accidente automovilístico ocurrido en Río Churubusco y la calle Biógrafos, en la colonia El Sifón, en la alcaldía Iztapalapa.

Según el reporte policial, el percance ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, cuando un vehículo Smart color azul, con placas de circulación H66-BBD, impactó contra el muro de contención, por lo que Leonel Luna quedó prensado entre los metales.

Tras ser rescatado, el político presentaba fractura de la rótula izquierda, tibia y peroné, por lo que fue trasladado al hospital de Xoco, donde falleció a causa de los traumatismo presentados en el tórax y extremidades.

Leonel Luna Estada, buscaba ser diputado federal en el actual proceso electoral por la coalición PRI, PAN y PRD.

Luego de que varios políticos expresaran sus condolencias por la muerte del político, el Partido de la Revolución Democrática (PAN), así como Acción Nacional (PAN), exigieron a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Harfuch, el esclarecimiento de los hechos, toda vez que -aseguraron- Luna “estaba enfrentando oscuros intereses en la alcaldía”.

“No quisiéramos pensar que estamos entrando a un escenario en el cual comenzarán a presentarse sucesos criminales con motivaciones políticas. Ni el país ni la sociedad capitalina pueden quedar sujetos a eventos que enturbien el proceso electoral con miras a los comicios del próximo 6 de junio”, se lee en el comunicado que enviaron las presidencias nacional y local del PRD.

Luego de lamentar el fallecimiento de Luna Estrada, el filósofo y político del PRD, Fernando Belaunzarán, también exigió que se aclararan los hechos.

“Es necesario que se aclare el ‘accidente’ que costó la vida a Leonel Luna. Dan mala espina las versiones calumniosas. Leonel era abstemio. No prejuzgo, pero estaba enfrentando oscuros intereses en la alcaldía Álvaro Obregón. Más vale @Claudiashein @ErnestinaGodoy_ @OHarfuch (...) No se a ustedes, pero a mí me generan sospecha los “accidentes” que caen “como anillo al dedo” a intereses inconfesables del régimen autoritario. Lo bueno es que las sospechas se disipan con una investigación profesional, transparente e imparcial. No pido otra cosa #Leonel”, publicó Belaunzarán en Twitter.

De igual manera, la abogada y articulista, Lía Limón García, lamentó el suceso y exigió la investigación pertinente de los hechos.

“Se fue mi hermano @leonel_luna, a quien seguro Dios ya abraza. Para su mamá Hortensia, sus hijas y toda su familia mis condolencias. A quienes nos quedamos sin el, que Dios no de fuerza. Exijo a las autoridades @Claudiashein y @ErnestinaGodoy_ que investiguen los hechos” (sic).

Con al menos 20 años de trayectoria política, Leonel Luna Estrada formó parte de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal en dos ocasiones, siendo en una de éstas cuando tomó el liderazgo de la misma.

Se desempeñó como director de participación ciudadana, así como Director General de Desarrollo Social de la delegación Álvaro Obregón; demarcación que ganó dos veces durante su militancia con el PRD.

También formó parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al cual renunció tres meses atrás para después unirse a la alianza Va por México, coalición entre el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD, en donde logró ser postulado para una diputación federal.

