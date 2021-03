“No veo el apoyo solidario de todas esas organizaciones de mujeres”: la ex esposa de Rogelio Franco pidió ayuda tras señalamientos de “politización”

Ex esposa ex secretario detenido de Veracruz pide ayuda

Guillermina Alvarado, ex esposa de Rogelio Franco Castán, el gobernador detenido este sábado por violencia familiar, difundió un video en las redes para pedir ayuda a colectivos feministas, autoridades y al mismo presidente López Obrador, para que atiendan su caso de violencia doméstica.

Y es que luego de la detención del también ex dirigente del PRD en Veracruz, este partido denunció públicamente que el hecho se trata de una “persecución política”, basada en un hecho de orden familiar, que se intenta retomar con fines electorales para tratar de invalidar la precandidatura de Rogelio Franco.

“Pido ayuda a las autoridades, pido ayuda al presidente de la república [...] el PRD Nacional, y el PRD Estatal, están tomando represalias conmigo al poner en duda mi situación de violencia cuando es una historia de hace años en la cual que luchado por obtener justicia, y hoy sale el mismo presidente nacional del partido a poner y fincar un posicionamiento contra mí, no lo hace contra las autoridades de Veracruz, lo hace contra mí”, dijo quien fuera la esposa del ex Secretario General de Gobierno de Veracruz.

“Lo hace contra mi integridad, contra mi dignidad y seguridad; cuando sus propios diputados y dirigentes desde el 2019 han tenido conocimiento de la violencia, y hoy, solo por intereses mezquinos de un partido, no les importa mi lucha”, continuó en la grabación de un minuto y 41 segundos de duración. “Ayúdenme, no veo a los colectivos de esas mujeres que salieron hace unos días a manifestarse, no veo el apoyo solidario de todas esas organizaciones de mujeres”, sentenció.

(Foto: Cuartoscuro)

Alvarado González renunció a la militancia del PRD el 21 de enero de 2020, y a través de diversas publicaciones, acusó de golpes y maltrato a su entonces esposo, Rogelio Franco, ex funcionario del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Actualmente Guillermina Alvarado está casada con Eduardo Castillo “El Cheto”, quien se desempeña como funcionario federal de Morena y realiza trabajos de brigadista en la Jornada Nacional de Vacunación.

Franco Castán fue detenido este sábado en la ciudad de Tuxpan, al norte de la entidad, por elementos de la Policía Ministerial por el presunto delito de violencia familiar.

El ex funcionario tenía una orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021 de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, radicada en la ciudad de Xalapa, capital del Estado.

“A pesar de no vivir juntos durante dos años él siempre ejercía violencia sobre mi de todas las formas y todas las maneras: física, emocional y económicamente”, dijo Alvarado, quien detalló ser objeto de golpes y acusó a Ángel Ávila, dirigente nacional del Partido de la Revolcón Democrática (PRD), de protegerlo.

(Captura de pantalla: Facebook)

“No podía defenderme legalmente ¿Cómo lo iba a hacer si eras gobierno? (…) Estamos de acuerdo que el fiscal en turno era tu amigo”, acusó su ex esposa.

Sin embargo, horas más tarde, las hijas del acusado lo defendieron en un video en redes sociales y le exigieron a su madre dejarlas en paz.

Viviana y Luisa Castán aseguraron que el mismo ha sido buen padre y mejor madre que Guillermina Alvarado. Incluso señalaron que su hermana menor, Victoria, también vivía ya con ellas y su padre, porque su mamá nunca se ocupó de ellas.

A través de un comunicado, el partido señala de “impermisible Ley selectiva y persecución política” la detención realizada por la Fiscalía veracruzana. También manifestó su apoyo y solidaridad a Franco Castán.

“Condenamos enérgicamente que ahora la Fiscalía General del Estado de Veracruz, decida emprender una cacería política que tiene como único fin mermar la creciente desaprobación a su labor, lanzando petardos mediáticos, basados en la Ley, para silenciar voces críticas desde la oposición”, reza el documento.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, también acusó que “por motivos evidentemente políticos” detuvieron al ex secretario estatal.

