En Sinaloa no tenemos los problemas de violencia y homicidios como en Jalisco, Michoacán o Guanajuato: AMLO

Imagen de archivo (Foto: Captura de pantalla)

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso como ejemplo a Sinaloa como una de las entidades que más ha avanzado en el tema de la seguridad, y aunque dijo que no le gustan las comparaciones, resaltó que otras entidades como Jalisco, Michoacán o Guanajuato -gobernadas por mandatarios estatales que integran la Alianza Federalista, que mantiene un enfrentamiento con el Jefe del Ejecutivo-, tienen tasas de violencia y homicidios más elevadas.

Al atestiguar la ampliación y construcción de plantas de tratamiento Urías I y Urías II ubicadas en Mazatlán y acompañado por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, así como por la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Blanca Jiménez; el mandatario resaltó que en Sinaloa no se tienen los problemas graves de violencia que viven otras entidades del país.

“Ayer inauguramos uno de los ocho cuarteles que se están construyendo en Sinaloa para la Guardia Nacional, porque es muy importante garantizar la seguridad pública, vivir en paz. En este terreno afortunadamente en Sinaloa se va avanzando, es de los estados con menos incidencia delictiva en el país. No tenemos los problemas lamentables, graves de violencia sobre todo de homicidios, como está sucediendo en otros estados y esto hay que subrayarlo, porque a veces se tiene la imagen de que hay mucha inseguridad en Sinaloa y esto no corresponde a la realidad”, enfatizó.

López Obrador aseguró que estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas e incluso Sonora, tienen tasas de homicidios dolosos más elevadas que Sinaloa.

Imagen de archivo

“Les puedo decir que hay más homicidios, para no hablar de todo el país, y esto lo digo lamentándolo, porque no lo puedo celebrar, son malas las comparaciones, pero para tener una idea de lo que sucede en Sinaloa en materia de seguridad pública, hay más homicidios, lamentablemente, en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, en Zacatecas que en Sinaloa. Incluso tenemos más problemas de violencia en Sonora que en Sinaloa”, aseveró.

El mandatario federal insistió que es importante seguir manteniendo la paz y la tranquilidad “porque de eso depende todo” y resaltó que no puede mantenerse un centro turístico como Mazatlán, un lugar con gran afluencia nacional y extranjera “si hay violencia e inseguridad”.

“A veces no reparamos en lo importante que es que haya paz, que haya tranquilidad, porque eso es lo que permite que haya desarrollo económico y bienestar”, destacó.

“También vamos a estar apoyando al pueblo porque si hay seguridad es en buena medida porque hay oportunidades de trabajo, de estudio para los jóvenes porque hay oportunidades para los campesinos, los productores, los pescadores, los pequeños y medianos empresarios. Hay oportunidades para toda la población. La paz y tranquilidad son frutos de la justicia”, resaltó.

(Foto: Cortesía Presidencia)

López Obrador resaltó la entrega de los programas sociales en esa entidad, y dijo que tiene el compromiso de visitar el norte del estado, aunque tendrá que ser en otro momento porque ya se viene la veda electoral.

“No lo podemos hacer ahora porque viene la veda, no del atún, no del camarón, sino la veda electoral y a partir de finales de este mes no se pueden llevar a cabo actividades políticas, por lo que el gobierno deberá de dejar de entregar apoyos. Nada de estar entregando despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos. Ya eso se acabó, nada de fraude electoral, que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades. Se va a garantizar que haya elecciones limpias”, aseveró.

Insistió que su gobierno tiene el compromiso “como nunca” de garantizar elecciones limpias “democracia en Sinaloa y en todo el país”, ya que dijo, la democracia es la asignatura pendiente en el país.

“La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero si hay democracia nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala. Cuando hay democracia es el pueblo el que tiene las riendas del poder”, enfatizó.

