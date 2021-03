Revelaron que la hija de Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI, ocultó más de USD 10 millones en Andorra

La hija del ex gobernador de Sonora ingresó en 2009 en la Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares. Foto: Tomada de Facebook Manlio Fabio Beltrones Rivera

Sylvana Beltrones Sánchez, actual senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e hija única de Manlio Fabio Beltrones, quien fungió como presidente del mismo partido hasta 2016, depositó a la Banca Privada d´ Andorra (BPA) 10,4 millones de dólares entre 2009 y 2010, cuando la mujer tenía 26 años, no ocupaba cargo público alguno y su padre era coordinador de los priistas en el Senado de la República.

Según reporta El País, la Fiscalía General de la República investiga a Manlio Fabio Beltrones, a Sylvana Beltrones, su hija, y a su esposa Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra, país europeo.

También es investigado por el ministerio público el abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio, Luis Alejandro Capdevielle.

La hoy senadora de 38 años, y representante priista por Sonora estuvo ligada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Junto a ella, su madre Sylvia Sánchez abrió otras dos cuenta, entre 2008 y 2009, en la BPA: una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, las cuales no llegaron a tener movimientos. Sánchez declaró a la BPA que su intención era depositar en esta institución financiera 2,8 millones de dólares de la supuesta venta de dos departamentos en Miami.

Manlio Fabio Beltrones indicó por teléfono al medio español que no le preocupaban las investigaciones en su contra, pues no era la primera, y siempre había salido con la frente en alto. “Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, indicó el político priista.

Dijo que no se le notificó de las investigaciones de la fiscalía, cuyas indagaciones son secretas. También mencionó que eran hechos que ya habían sido investigados y archivados, y pronosticó que esta ocasión será igual.

Canòlich Mingorance, jueza andorrana, imputó en julio de 2015 a la senadora y a sus padres, por un supuesto delito de blanqueo de capitales, en el marco de una causa conocida como Operación Sonora, en referencia al estado del que fue gobernador Manlio Fabio Beltrones entre 1991 y 1997, y del que su hija Sylvana es representante en la Cámara Alta. La jueza terminó embargando las cuentas de la senadora y su madre. El caso fue ocultado a la opinión pública, pese a la gravedad de este.

La investigación e archivó en octubre de 2018, después de que la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal (neap), sobre los investigados. En el documento se sostenía que el delito fiscal de Capdevielle y la hija de Manlio Fabio no había prescrito.

Durante el sexenio del expresidente priista Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, la fiscalía utilizó la estrategia de la neap para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas abiertas en Andorra contra personas cercanas al partido tricolor, como Juan Ramón Collado, abogado de Peña Nieto, que movió 120 millones de dólares en el país europeo. La treta consistió en abrir una investigación en México que validaba el origen del dinero para después remitir un informe a la justicia de Andorra y así obligar a sus jueces a archivar la investigación, pues el Código Penal de Andorra no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito procedente.

Tras archivar el caso en Andorra, la fiscalía mexicana, ya bajo el mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió una investigación contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle, por presuntas irregularidades.

Capdevielle declaró al medio español que la nueva investigación insiste en determinar la licitud de los recursos depositados en Andorra, investigando a las mismas personas por los mismos hechos, algo que califica como violación a los derechos fundamentales.

“La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado “, dijo Capdevielle.

Una de las primeras diligencias de la fiscalía mexicana fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Sylvana, de su madre y de Capdevielle, mediante el envío de una comisión rogatoria. Tras esto, y para intentar evitarlo, Capdevielle presentó una petición de amparo ante una juez mexicana que aceptó parcialmente la solicitud, alegando que los hechos ya habían sido juzgados y archivados. Se dictó entonces la suspensión de la petición de información a Andorra, pero se determinó que la investigación de la fiscalía podía continuar.

En los próximos meses se celebrará una audiencia en la que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las pesquisas del ministerio público.

La senadora Beltrones ingresó entre 2009 y 2010 un total de 10,4 millones de dólares en Andorra, país entonces blindado por el secreto bancario, y figuró como titular de una cuenta personal en la BPA, entre 2009 y 2011, además se vinculó a otra cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, que permaneció imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018.

Capdevielle traspasó nueve millones de dólares a la cuenta BPA de la senadora el 30 de diciembre del 2009. El dinero llegó una semana después de que Capdevielle cobrara en el banco andorrano 10 millones de dólares de Videoserpel LTD, una firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa. Videoserpel LTD, hoy inactiva, se fusionó con Mexvisa LTD, filial helvética del mismo conglomerado televisivo mexicano.

Capdevielle sostiene que el dinero procedía de la venta a Televisa por 10 millones de dólares de la marca de la publicación Aviso de Ocasión. Mexvisa, sociedad helvética de Televisa, defendió esta versión y dijo que era real.

En su momento, la jueza andorrana del caso situó el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdevielle como una supuesta comisión a Manlio Fabio Beltrones en compensación por la denominada Ley Televisa, una norma aprobada por unanimidad en 2006 (tres años antes de los pagos) y que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones.

Sylvana Beltrones afirma que abrió su cuenta en la BPA en 2009 para cobrar un dinero que le debía el editor tras la disolución de la tienda de artículos del hogar Habica que gestionó con él en Ciudad de México. También dijo que ingresó nueve millones de dólares a Andorra, en 2009, porque Capdevielle le pidió que custodiara sus fondos al estar involucrado en una demanda de divorcio. Rechaza que sus cuentas tengan que ver con finanzas de su padre.

Por su parte, Manlio Fabio rechazó también que el pago de Televisa a Capdevielle tuviera que ver con el cambio de la ley.

Manlio Fabio Beltrones es un economista de 68 años, que ha sido diputado, senador, gobernador del estado de Sonora, presidente de la Mesa Directiva de los Diputados y del Senado de la República. En 2011 presentó y retiró su candidatura a la presidencia de México frente a Enrique Peña Nieto, quien era gobernador del Estado de México en ese entonces.

El segundo ingreso más importante de la senadora Beltrones en su cuenta personal en la BPA, se registró en marzo de 2009, cuando recibió dos traspasos de Capdevielle por valor de un millón de dólares. Capdevielle dijo que el dinero procedió de la venta de una propiedad en Polanco, en la Ciudad de México, por 2,4 millones de dólares.

Investigadores andorranos apuntan a que Sylvana actuó como “representante de su familia” en Andorra, por la edad que tenía en aquel entonces, 26 años.

