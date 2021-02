Caso Mariana Sánchez: vincularon a proceso a Fernando ‘N’ por presunto hostigamiento sexual en agravio

Fernando Cuauhtémoc “N” se entregó a la justicia el pasado 18 de febrero (Foto: especial)

Por el probable delito de hostigamiento sexual en agravio de la médica Mariana Sánchez, este miércoles un Juez de control del Penal número 16 de Ocosingo, Chiapas, vinculó a proceso a Fernando Cuauhtémoc “N”.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas a través de un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso datos de prueba que sirvieron para que el juez vinculara a proceso penal al imputado, ordenando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados de Ocosingo.

Esta noticia se da a casi un mes de que la doctora fuera encontrada sin vida, en el interior de un cuarto donde dormía, tras interponer una denuncia por abuso sexual que fue ignorada. Mariana Sánchez realizaba su servicio social como médico residente en una clínica de Nueva Palestina, Chiapas.

(Captura de pantalla: Twitter)

La FGE informó que la muerte de la pasante de medicina se investigaría bajo la figura de feminicidio, tras la determinación de que murió por ahorcamiento.

La FGE refrendó su compromiso de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, actuando en atención y estricto apego al debido proceso.

El pasado 18 de febrero, el sujeto se entregó a las autoridades chiapanecas. Antes de ser formalmente detenido, Fernando “N” grabó un breve video en el que explicó por qué decidió ir por cuenta propia.

“En base a las acusaciones que se me imputa por medios de comunicación, me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer a este tribunal de enjuiciamiento para esclarecer la situación que ocurrió en el centro de salud de Nueva Palestina”, externó el acusado.

Médicos han marchado para exigir justicia en el caso de Mariana (Foto: Tiwitter/@Erika_Velasco_)

Agregó que él no hizo nada de lo que se le acusó y que las autoridades estatales lo intimidaron junto con su familia, por lo que tomó la decisión de entregarse.

“Yo no he incurrido en ninguna de las imputaciones [...] Hemos sido agredidos por las autoridades. Me vengo a entregar voluntariamente para que ya terminen las violencias en contra de mi familia, las persecuciones de manera injusta y que esto se resuelva de manera favorable”, declaró Fernando en el video.

Además de Fernando, también se encuentra detenida Analí “N”, directora de la Clínica Nueva Palestina, en donde Mariana estaba realizando sus prácticas profesionales. Está presa por su probable participación en el delito de abuso de autoridad.

“Me permito informarles que en las últimas horas se ha ejecutado orden de aprehensión en contra de Analí ‘N’, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad cometido en agravio de Mariana ‘N’”, dijo la fiscal de la mujer, Yasmín Sierra López, tras su aprehensión ocurrida el 6 de febrero.

Mariana interpuso una denuncia por abuso sexual, pero fue ignorada (Foto: Facebook/Mariana Sánchez Dávalos)

Mariana Sánchez tenía 25 años de edad, se estaba preparando para titularse como médica y soñaba con hacer una especialidad de patología. Recién había concluido sus estudios de la licenciatura en Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH) y había iniciado su servicio social en dicha clínica de la Secretaría de Salud

Era hija única y vivió la mayor parte de su vida con su abuelita, a quien temía dejar sola.

El feminicidio de Mariana Sánchez ha vuelto a encender las alertas de violencia de género en México. Su deceso ha causado indignación y preocupación en la población, pues las autoridades siguen demostrando su incapacidad para ayudar a las víctimas.

