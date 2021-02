“No voy a pagar porque no debo”: la contundente respuesta de Salinas Pliego sobre el tema de impuestos

De acuerdo con la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) señaló que Grupo Elektra debía pagar 4,916 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR), cantidad correspondiente al ejercicio de 2011. (Foto: Instagram/ricardosalinas)

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego volvió a causar conflicto en las redes sociales por negar la deuda de impuestos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que tienen sus empresas como tiendas Elektra.

De acuerdo con Raquel Buenrostro Sánchez, titular del SAT, la deuda de impuestos de Salinas Pliego podría superar los 40 mil millones de pesos, su declaración la hizo durante el programa “Los periodistas” de La Octava.

Sin embargo, el dueño de TV Azteca se ha mostrado despreocupado de la situación, incluso ha defendido su postura de que no tiene deudas con el sistema tributario: “No voy a pagar porque no debo”, defendió el empresario en un mensaje en Twitter.

El empresario mexicano negó su deuda con el SAT (Foto: captura de pantalla Twitter)

A través de la red social, Cecilia Guadalupe Soto González, representante del gobierno de Chihuahua, le escribió un mensaje retador a Ricardo Salinas, ya que argumentó que con la deuda de impuestos de sus empresas, el gobierno federal podría costear los pagos para adquirir más dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“La deuda que tienen las empresas de @RicardoBSalinas con el @SATMX probablemente supera todo lo que se pagará por #VacunasCOVID19. Es decir más de $32,000 millones de pesos”, escribió Cecilia Soto en su cuenta oficial.

Ante tal argumento, el empresario desvió la atención del tema al desprestigiar la capacidad intelectual de Soto y afirmar que “no hay manera de que entienda”.

El empresario inició un debate en Twitter por su deuda fiscal (Foto: captura de Twitter)

“Iba a seguir intentando explicarle sobre el tema, pero luego vi su foto de perfil y bueno... olvídelo, no hay manera de que usted entienda, que tenga una muy bonita noche, mínimo la mitad de bonita que la que estoy teniendo yo”, refutó Ricardo Salinas.

El debate en la red social atrajo la atención de los usuarios, algunos se animaron a compartir su opinión del tema, una de ellas le exigió a Ricardo Salinas mejor claridad en la redacción de sus publicaciones y le preguntó si pagaría la cantidad que presentó Cecilia Soto.

“Además de deudor es usted un patán. Y encima, ni con todo el dinero es capaz de redactar mínimamente bien. Parece que no aprobó más allá del quinto grado de Español. ¡Patético! ¿Y cuándo pagará los 30 mil millones de pesos que debe de impuestos?”, reclamó la usuaria @Arlete_Gonzalez

Una usuaria de la red retó al empresario mexicano por su respuesta a su adeudo con el SAT (Foto: captura de pantalla Twitter)

Para cerrar el debate virtual Salinas Pliego nuevamente negó su deuda fiscal y aclaró que no la pagaría. Ante los insultos se justificó diciendo que con el dinero que tiene no le preocupa tener “mala ortografía”.

“Van las respuestas, no, no soy un patán, no me importa si le gusta o no mi ortografía... con el dinero que tengo la pudiera contratar a usted (que se dice experta en ortografía) para que escriba por mí, pero no quiero darle trabajo tampoco y NO voy a pagar porque no debo”.

Ricardo Salinas se negó a seguir los protocolos de seguridad para frenar contagios por COVID-19 en la CDMX. (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En los últimos días de enero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) señaló que Grupo Elektra debía pagar 4,916 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR), cantidad correspondiente al ejercicio de 2011 que no fue pagada.

En 2020 durante los primeros meses más críticos de la pandemia en México, Ricardo Salinas Pliego se negó a seguir las indicaciones del Gobierno de la Ciudad de México que solicitaba el cierre de negocios no esenciales, las tiendas Elektra y la cadena Banco Azteca siguieron operando en su horario habitual por lo que continuaron generando ingresos.

