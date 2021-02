Ricardo Salinas Pliego: las deudas de sus empresas ponen al segundo hombre más rico de México en el ojo del huracán

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego ha insistido hasta el cansancio que él no le debe nada de impuestos al Servicio de Administración (SAT), pese a que se ha hecho público que empresas de su Grupo Salinas, como Elektra, tienen ese tipo de adeudos con el fisco. El segundo hombre más rico de México simplemente lo refuta explicando que, aunque las sean parte de su organización, cada compañía tiene su propio manejo, y líderes, particulares.

Sin embargo, ahora mismo el magnate está en el ojo del huracán, ya que los alegatos trascendieron a nivel internacional. Ahora es por la televisora TV Azteca. Y esta vez es la agencia Fitch Ratings está acorralando a Salinas Pliego .

La agencia señaló que la nota crediticia de la deuda de la televisora TV Azteca ahora mismo se encuentra en grado especulativo, tras el aplazamiento indefinido del pago de un cupón por 16.5 millones de dólares, que vencía este 9 de febrero. Entonces se redujo su nota de deuda de largo plazo, debido a que, señala la calificadora “es poco probable” que paguen esos bonos vencidos antes de que expire el periodo de gracia, mismo que es de 30 días.

Cabe señalar que a eso se suma que la televisora dio a conocer que está tomando en cuenta una reestructuración mayor de su deuda en dólares, así como la contratación de asesores externos.

“La disrupción de la industria por el coronavirus, así como la fuerte depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense, ha reducido la flexibilidad financiera de la empresa (...) no anticipa una recuperación significativa en los ingresos de la empresa y cree que la debilidad de la economía mexicana durante el 2021, además de las tendencias seculares en declive que enfrenta la empresa, limitará su capacidad para aumentar sus ingresos y detener su gasto de efectivo”, señaló Fitch.

(Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

La calificadora, además, estimó la caída de ingresos de TV Azteca en el reporte del cuarto trimestre y se espera que sigan esa tendencia durante 2021. “La compañía señaló su intención de buscar una reestructuración más amplia de su deuda denominada en dólares estadounidenses. Esta deuda consiste principalmente en su pagaré senior por 400 millones de dólares con vencimiento en 2024”.

Y antes de esta nueva presión para la empresa de Salinas Pliego, fue el mismo Servicio de Administración Tributaria (SAT) el que, públicamente, evidenció al magnate. La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, aseguró que la deuda de impuestos del empresario ascendería a más de 40 mil millones de pesos.

“Nosotros nos tenemos que apegar al secreto fiscal, pero lo que sí les puedo decir, que ya es público porque eso nosotros no lo sacamos, incluso la notificación sale antes de que notifiquen al SAT, tenemos ya seis juicios que ganamos en primera instancia, de esos seis uno también ya lo ganamos en segunda instancia y lo que llevamos ahorita en juicios con primera instancia son aproximadamente cerca de 32 mil millones de pesos de impuestos en pesos históricos, todavía habría que actualizar el monto”, declaró la funcionaria en una entrevista en la cadena televisiva La Octava.

Salinas Pliego (Foto: Cuartoscuro)

A toda esta polémica que tiene como denominador lasa deudas de las compañías de Grupo Salinas, a finales del pasado mes de enero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) decidió que Grupo Elektra tendría que pagar 4 mil 916 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR), cantidad que omitió en el ejercicio del año 2011. Así, de manera unánime, los 11 magistrados dieron por válido el adeudo y declararon que carecía de fundamentos el juicio de nulidad con el que la empresa del Grupo Salinas intentó impugnar esa determinación.

Pero el empresario Salinas Pliego ni se inmuta. Toma el asunto con cierto humor bastante sutil que raya en la ironía. Eso es al menos lo que deja manifiesto en sus redes sociales ante los innumerables reclamos de usuarios que le exigen que pague los impuestos que debe, como lo hacen todos los ciudadanos. Entonces, regularmente, inicia una serie de dimes y diretes en las que sostiene que él no le debe nada al erario y que, aunque dichas empresas pertenecen a su grupo, también tienen autonomía en sus manejos.

La última ocasión respondió de una manera que indignó a más de uno. En un tuit publicó una fotografía en la que aparecía con su esposa en su huerto orgánico, con unos rábanos. Entonces un usuario le cuestionó, “Con esos piensa pagarle al SAT”, a lo que Salinas Pliego contestó, “No, no pienso pagar ni un rábano”. Posteriormente el empresario subrayó que él solo se refería a que no pagaría literalmente con rábanos, que su publicación no tenía doble intención.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No pienso pagar ni un rábano”: el retador mensaje de Salinas Pliego tras polémica por su deuda con el SAT

La deuda de Salinas Pliego con el SAT podría superar los 40,000 millones: Raquel Buenrostro

Salinas Pliego perdió la batalla contra el Banco de México por los dólares en efectivo