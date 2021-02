Tres orcas cazan a un pez luna en Oaxaca: continúan los avistamientos atípicos

El avistamiento de tres orcas depredando al gigantesco pez Mola Mola en las costas de Oaxaca se suma a los otros comportamientos atípicos de fauna marina en la zona, según académicos de la Universidad del Mar (Umar).

Francisco Villegas Zurita, profesor investigador de la Umar, explicó para Noticieros Televisa que “Es una especie rara de ver y pues, además del evento de la alimentación de las orcas sobre esta especie, es aún más raro, no me he puesto a investigar, pero creo no hay registro de orcas alimentándose de pez luna y bueno afortunado porque pudimos documentar todo ese proceso”. Agregó que este tipo de avistamientos extraños podrían ser explicados por los cambios en la temperatura de las aguas en las costas oaxaqueñas.

La reducción de la temperatura en el mar cercano a las costas de Oaxaca podrían permitir que diferentes especies se aproximen para pasar más tiempo en aguas templadas.

Esta fue la misma hipótesis que planteó el académico ante los recientes avistamientos del león marino, que se observa más comúnmente en el mar de Chile. Además, ha comentado acerca de comportamientos atípicos entre las ballenas.

A las 16.00 hora local (21.00 GMT), el centro de Julio se localizaba a al suroeste de las costas de Guerrero y produce lluvias muy fuertes a intensas en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán por lo que se mantiene en vigilancia. EFE/Archivo

Antes del 5 de febrero, las especies que, según la Umar, pasaban por las costas oaxaqueñas en sus tránsitos migratorios eran 21. Sin embargo, luego de los avistamientos de elefantes marinos del sur, cachalotes, y lobos marinos, la cuenta ascendió a 24, explicó el investigador para NVI Noticias. Ahora, se suman las orcas y el mola mola, también conocido como pez luna.

Además, Francisco Villegas mencionó que no se tenía conocimiento de que las orcas depredaran al pez luna, por lo que esta podría ser la primera vez que se documenta un evento de este tipo. En el video, las tres orcas acosan al mola mola hasta que logran morderlo y hundirlo, momento en el que el animal que puede llegar a pesar más de dos toneladas se perdió de vista.

El investigador no ha hecho comentarios acerca de si los cambios en la temperatura de las aguas marinas tiene alguna relación con el calentamiento global. Sin embargo, sí ha declarado que comportamientos de este tipo no se habían registrado en 5 años.

La Umar también ha hecho recomendaciones a los turistas y habitantes de las costas de Oaxaca para no aproximarse a los mamíferos que se llegaran a encontrar encallados en las costas de la entidad. Según Villegas Zurita, en muchos casos esta fauna marina se aproxima a las costas sólo para descansar. Cuando ven aproximarse a un humano, estos animales podrían llegar a espantarse, intentando alejarse y provocándose más fatiga.

Fotografía de archivo fechada el 5 de noviembre de 2018, que muestra a una tortuga bañada de aceite, debido a un derrame en las costas de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca (México). EFE/ Luis Villalobos ARCHIVO

De tal forma que las autoridades científicas de la Umar recomiendan a las personas que encuentren a este tipo de animales en las playas, que no se aproximen, aunque sea con la intención de ayudarles. Advierten que algunas especies pueden ser peligrosas, además de que las personas podrían causar más daño que beneficio a estos animales. Por lo que recomiendan avisar a las autoridades y mantenerse a una distancia de 20 o 30 metros desde la que puedan admirar a la fauna marina de manera segura y sin molestarla.

Villegas Zurita explica que esperan dar con aún más avistamientos de especies novedosas en la costa oaxaqueña. También destacan que las embarcaciones turísticas juegan un papel importante en la observación de especies nuevas. Él recalca la importancia de que los prestadores de este tipo de servicios apoyen para la documentación de la fauna marina dando aviso de los avistamientos y poder enriquecer el conocimiento científico que se tiene de estos animales.

MÁS DE ESTE TEMA: