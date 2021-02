“Debemos de ser fraternos”: AMLO alertó que 10 países acaparan el 80% de las vacunas contra el COVID-19

Durante su visita en Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los países donde radican las farmacéuticas que producen las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) para que sean solidarios y fraternos con las naciones que no tienen acceso a ellas.

Recordó que hace meses planteó tanto al G-20 como a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), una distribución equitativa del biológico para evitar un acaparamiento; sin embargo, así sucedió.

Y es que aseguró que de 200 países, sólo 80 pueden adquirir vacunas y en otras naciones, incluso, están obligando a las farmacéuticas a no exportar el biológico.

Parece que actuamos como profetas, porque qué está sucediendo. Cerca de 200 países del mundo sólo tienen hoy acceso a la vacuna 80, 120 países no tienen ni una sola dosis. Y de esos 80 que cuentan con vacunas, 10 acaparan el 80% de todas las vacunas

“Hay países, incluso, que están obligando a sus laboratorios, sus farmacéuticas, para que no exporte la vacuna; que sólo sea para ellos. Se olvidan que debemos de ser fraternos, solidarios, se olvidan de que por encima de todo tiene que haber fraternidad universal”, alertó.

A nivel nacional, reiteró que el biológico será aplicado de manera universal y gratuita, aunque aclaró que no es regalada porque se compra con presupuesto público, construido con los impuestos que pagan los mexicanos.

En este sentido, dijo que se está trabajando en conseguir varias marcas de vacunas para que ya no se deje de suministrar un solo día hasta que termine la crisis sanitaria. “No nos va a faltar la vacuna [...] La lucecita que se ve al final del túnel”, declaró

Por otra parte, aprovechó para acusar que grandes farmacéuticas en México mantienen una campaña en contra de su gobierno, porque le retiró el monopolio que mantenían sobre la venta de medicamentos para los tratamientos de niños con cáncer.

Miren ya llevamos más de dos años, todavía era yo presidente electo que me di cuenta que tenían el control estas empresas, todo lo relacionado con la venta de medicamentos. No se podía importar medicamentos, todo se tenía que comprar aquí para darle preferencia a estos monopolios. Entonces abrimos para comprar los medicamentos en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en la India, bueno nos ha costado muchísimo, no en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos monopolios