Estados Unidos y México acordaron extender las restricciones de viaje en las fronteras

Restricciones de viajes no esenciales en la frontera entre Estados Unidos y México estarán vigentes hasta marzo (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Las restricciones de viajes no esenciales en la frontera común entre Estados Unidos y México estarán vigentes por lo menos otro mes más.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, informó que las autoridades mexicanas llegaron a un acuerdo con respecto a la extensión de restricciones con las autoridades estadounidenses.

“Tras revisar el desarrollo de la propagación de #COVID19 y debido a que diversas entidades federativas se encuentran en [naranja] del Semáforo Epidemiológico, [México] planteó a [Estados Unidos] la extensión, por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común”, informó la secretaría a través de su cuenta de Twitter.

Según un segundo tuit, las restricciones se mantendrán en los mismos términos que se han desarrollado desde que se concibieron hace casi un año, el 21 de marzo del año pasado.

De acuerdo al comunicado EEUU y México llegaron a un acuerdo (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

“Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de marzo de 2021”, agregó el escrito.

El cierre de fronteras terrestres implicó que quienes querían ir a Estados Unidos con planes de turismo o recreativos, no podrían viajar. Pero esto no fue lo único que afectó, pues también se frenaron los procesos migratorios. De acuerdo con lo que denuncian algunas organizaciones, esto ocasionó que miles de migrantes quedaran varados en México. No obstante, estos procesos se renovaron después de la orden del presidente estadounidense, Joe Biden.

Por otra parte, las restricciones no han impedido el tránsito comercial de alimentos, combustible, equipos de atención médica y de medicamentos.

Aunado a esto, las fronteras terrestres entre Estados Unidos y Canadá también mantendrán las restricciones hasta la misma fecha, además de que los canadienses que ingresen a su país por tierra, tendrán que presentar una prueba de COVID-19 negativa.

Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza (Foto: EFE/Abraham Pineda-Jacome)

A pesar de la pandemia, el turismo no se apaga

Este jueves Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), dio a conocer las cifras de los turistas que llegaron a México durante el primer mes de este 2021.

A través de su cuenta oficial de Twitter, informó que durante enero se registró la llegada de 656,922 turistas internacionales, quienes ingresaron al país vía aérea, lo cual representó una una disminución de 32.6% en comparación con los turistas registrados en el mes de diciembre 2020 (975,339).

Dentro de la información proporcionada por el secretario de turismo, se dijo que los principales países de origen de los visitantes internacionales fueron Estados Unidos, con 459,987 turistas; Canadá con 23,634 y Colombia que, a comparación de los países de norteamérica, presentó un aumento de 4.2% de afluencia comparadas con diciembre de 2020, pues visitaron México 21,584 colombianos.

Los tres aeropuertos internacionales que más visitantes registraron durante enero fueron el de Cancún, con 306,695 personas, lo cual representó una disminución de 24.9% respecto a diciembre. Le siguió el de la Ciudad de México, con 124,176 turistas, que significó la caída del 32.7% en relación con ese mismo mes. También se encontró el de Los Cabos, que contó con 72,407 visitantes internacionales y un descenso del 33.8% igualmente comparado con las mismas fechas.

La frontera entre EEUU y Canadá también continuará con restricciones (Foto: REUTERS/Christinne Muschi)

Este decrecimiento general del turismo en México podría impedir que se cumpla el pronóstico realizado por la Sectur a principios de enero, pues la dependencia federal aseguró que durante este 2021 se espera el arribo de poco más de 33 millones de turistas provenientes del extranjero, que dejarían una derrama económica estimada en USD 16,000 millones.

