“Tibia y mediocre”: Lilly Téllez arremetió contra otra senadora de Morena que se pronunció ante el caso Salgado Macedonio

Lilly Téllez recientemente escribió una serie de comentarios sobre la polémica precandidatura de Salgado Macedonio (Foto: Cuartoscuro)

La controversial senadora por el partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, criticó la carta que emitió la senadora por Morena, Martha Lucía Micher, en donde solicitaba que el partido Movimiento Regeneración Nacional tomara con seriedad las denuncias por abuso sexual hacia el precandidato de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

“Qué tibia y mediocre carta de @MaluMicher. La he visto cuestionar con dureza otros casos, menos graves que el de Salgado. A la hora de las definiciones, a la senadora le pesó más el “ya chole” presidencial. Entró el poder por su puerta y volaron sus principios por la ventana”, destacó Téllez a través de su cuenta de Twitter.

En la carta que originó el disgusto de Téllez se puede leer que Lucía Micher pidió a Morena y a Salgado Macedonio que las instituciones encargadas examinaran detalladamente los procesos electorales y que se cercioraran de la conducta de sus aspirantes.

“En estos momentos de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres a lo largo y ancho del país, resulta indispensable que como instituto político se revise a fondo el proceso de selección de candidatas y candidatos, para evitar que sobre las y los candidatos pese cualquier atisbo de duda o de cuestionamiento sobre su conducta”, escribió la senadora morenista.

La senadora por el PAN es conocida por sus controversiales comentarios (Foto: Twitter)

Asimismo, Martha Lucía Micher destacó que, MORENA tiene una responsabilidad con las personas y, aunque la organización política no tiene incidencia directa en los procesos de investigación, sí se debe reflexionar sobre el impacto del aspirante acusado en cuanto a la percepción del partido.

“MORENA como instituto político tiene como principio el pleno respeto a los derechos humanos, debe escuchar a la sociedad y fundamentalmente a las víctimas, analizar si las denuncias y elementos presentados repercuten en la autoridad moral y en la ética de candidatos y candidatas, así como en la confianza y credibilidad que millones de mexicanos y mexicanos han depositado en el proyecto político de MORENA”, explicó.

En este sentido, Micher exhortó a la Comisión de Honestidad y Justicia, a la Comisión Nacional de Elecciones, al Comité Nacional de Morena y a Salgado Macedonio, a reflexionar sobre su proceder durante todo el proceso de investigación contra el precandidato guerrerense.

“Que se decida lo mejor para la ciudadanía, para las y los guerrerenses y para México, priorizando los principios que nos rigen en la Cuarta Transformación: No robar, no mentir, no traicionar”, ahondó.

Por otro lado, cabe señalar que Lilly Téllez recientemente escribió una serie de comentarios sobre la polémica precandidatura de Salgado Macedonio y criticó ampliamente las acciones de las integrantes mujeres del partido de López Obrador.

" ‘Ya chole’ dijo aquel... y las de Morena se hicieron chiquitas, morenitas rumiando en voz bajita”, señaló la periodista para exigir una postura de las que dijeron que no aceptarían tales hechos en el partido en el que colaboran.

Lo anterior se dio a partir de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador dijera en su conferencia de prensa matutina “Ya Chole” ante la inconformidad de colectivos feministas, funcionarias, intelectuales y mujeres en general, respecto a la candidatura de Salgado Macedonio.

De igual forma, Las criticas responden a una serie de reacciones que empezaron a surgir por militantes de Morena cuando aprobaron el preregistro de Salgado pese a tener acusaciones de violación en contra de integrantes del partido.

La primera en alzar la voz y exigir la destitución del funcionario acusado fue Estefanía Veloz, presentadora de televisión, que por medio de su cuenta de Twitter amenazó con salir del partido Morena si la precandidatura llega a proceder como candidatura oficial, además invitó a más compañeras a sumarse a una renuncia colectiva.

