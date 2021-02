El tajante rechazo de Movimiento Ciudadano a precandidato de Puebla acusado de pederastia

Movimiento Ciudadano se deslindó del precandidato acusado por abusar de su hija (Foto: Facebook@ElGritoDeLaGenteEdomexCdmx)

El partido Movimiento Ciudadano (MC) dio a conocer que José Elías-Medel Galindo, precandidato por el séptimo distrito de Texmelucan, Puebla, y acusado en redes sociales como presunto pederasta, no cumplía con los requisitos para ser competir por un puesto público. Asimismo, en el documento se puntualizó que el implicado se había registrado como precandidato sin ser militante del partido.

“Elías Medel no cumple con el requisito fundamental para ser candidato de Movimiento Ciudadano: contar con el respaldo de su comunidad y acreditar una conducta intachable, por lo que no tiene posibilidad de acceder a una candidatura”, menciona el comunicado emitido por MC.

“Lo decimos claro y fuerte, en Movimiento Ciudadano no tienen cabida personas que pongan en riesgo de ninguna manera, la integridad de las mujeres”, sentenció la organización política.

En este sentido, Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Acuerdos MC, se pronunció respecto a este tema en redes sociales y agradeció a los ciudadanos por denunciar públicamente los perfiles de personas que podrían ser malos representantes para el partido.

Maynéz sentenció las imágenes difundidas y agradeció a la población por denuncia (Foto: Twitter)

“Al contrario de lo que sucede en otros espacios, en Movimiento Ciudadano agradecemos a las ciudadanas y los ciudadanos que nos alertan sobre perfiles que no deben de representarnos en la boleta. En un proceso electoral tan robusto y complejo, la denuncia ciudadana es clave”, expresó Maynéz.

Asimismo, señaló que la discusión que giró en torno José Elías-Medel era compleja, pues los usos y costumbres son variadas, pero puntualizó que por todo lo que se mostró en redes sociales, sí era perceptible un factor de abuso hacia la menor.

“Las niñas y los niños no están en igualdad frente a un adulto para fijarles límites. Las niñas y los niños no son de alguien, no se tocan, no se saborean. No soy juez, pero la evidencia que he visto es suficiente para acreditar que, en el caso del precandidato denunciado en Puebla, hay abuso: físico, y psicológico. Y voy a combatirlo frontalmente en los espacios desde donde pueda: dejen de revictimizar a la niña”, mencionó.

Varias de las fotos publicadas por el precandidato provocaron indignación (Foto: Facebook@ElGritoDeLaGenteEdomexCdmx)

Cabe destacar que los hechos anteriores se desprendieron después de que se difundieran en redes sociales imágenes y videos de José Elias-Medel Galindo besando en la boca a su presunta hija, así como abrazándola y estando con ella en la cama sin ropa.

“¿San Valentín, sólo? Na’, yo desde hace siete años lo celebro con quien me da amor verdadero, incondicional y desinteresado”, escribió el precandidato en una publicación que hizo el 14 de febrero de 2017, en donde adjuntó una fotografía de él besando a la menor de edad.

A pesar de que hay múltiples publicaciones del señalado junto a la menor, una de las que más causó molestia entre los cibernautas fue una en la que ambos están aparentemente desnudos en la cama.

“Nada mejor que despertar y recitar poesía con mi hija”, se puede observar en la imagen publicada el 10 de abril del 2016.

Además de lo visual, la manera en que José Elías-Medel se expresa de la infante, resulta similar al que las parejas usan durante su noviazgo. Es por todo esto que los internautas, colectivas feministas y páginas de denuncia social comenzaron a compartir la situación con el fin de evitar que el sujeto alcance un puesto público.

