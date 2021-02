Balacera en Zapopan: agresores portaban armas largas y chalecos tácticos

Así quedó el interior del restaurante Los Otates tras la balacera (Imágenes de la Fiscalía)

La Fiscalía del Estado de Jalisco ofreció la noche de este lunes detalles de la balacera que se desató alrededor del mediodía en un restaurante del municipio de Zapopan, que dejó al menos tres heridos y, al parecer, una persona privada de su libertad.

Gerardo Octavio Solís, fiscal del estado, encabezó la conferencia en la que se indicó que en la agresión, en el restaurante Los Otates, participó un grupo de entre 10 y 15 personas que arribó al lugar en, por lo menos, cuatro vehículos: una camioneta blanca, un Honda, un Spark y un VW Amarok.

De acuerdo con el fiscal, hubo intercambio de disparos con las personas que se encontraban al interior del local, que estaban distribuidas en dos mesas.

Los agresores portaban chalecos tácticos y armas largas; tras el ataque se contaron unos 100 casquillos de armas cortas y largas tanto al interior del lugar como en las afueras. Se cree que los calibres eran de 9 y 23 milímetros.

Un policía que estaba en su descanso se encontraba cerca de la zona y al escuchar detonaciones inició una serie de disparos en contra de los sujetos, pues pensó que se trataba de un asalto.

El fiscal confirmó que dos empleados del lugar resultaron heridos levemente por unas esquirlas.

Hubo disparos tanto al interior como al exterior del restaurante (Fiscalía)

“De manera preliminar se tiene que el dato de que pudieran haberse llevado a una persona”, añadió sin que hasta ahora el dato esté confirmado, pues no se ha presentado una denuncia y tampoco se tiene identificada a la persona que habría sido privada de su libertad.

Videos grabados por ciudadanos cerca de la zona del crimen fueron mostrados por las autoridades para señalar que una persona podría haber sido subida a uno de los vehículos, mientras que en una pick up blanca habría sido llevado un integrante del grupo agresor, pues poco después fue localizado en un hospital cerca de Avenida Patria, ya sin vida.

Se informó que ya se están desplegando varios operativos en la zona, con la finalidad de localizar a este grupo.

Al parecer, el enfrentamiento habría sido entre dos grupos delincuenciales.

Los vehículos donde habrían viajado los agresores (Fiscalía)

Ya se está realizando también el procedimiento para tener acceso a los videos de las cámaras C5.

Ante la pregunta de si este hecho estaría relacionado de alguna manera con el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido en Puerto Vallarta, Jalisco en diciembre de 2020.

“Por el momento no hay vínculos con el caso Aristóteles Sandoval”, respondieron autoridades.

En uno de los videos que más ha circulado en redes del momento de la agresión, se puede escuchar la angustiante narración del testigo, quien -al parecer- se encontraba en un local frente a Los Otates.

“Ahí lo traen, ya lo traen, ya lo traen. ¡Ya lo mataron, ya lo mataron!”, comentó mientras se escuchaban con frecuencia las descargas de las armas de fuego.

“Se lo están quebrando bien duro, ya lo secuestraron güey. No mam*s, mira”, continuó el narrador, quien advirtió a la persona que grababa: “que no te vea güey, si no ahorita van a venir por nosotros. A la v*rga, se los llevó la verg*. No mam*s andan bien pasados de verg* güey”. Según esa persona, los involucrados en la agresión estarían involucrados al crimen organizado en México. “Sí, esos vatos son del cártel, andan bien maniacos”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

″¡Ya lo mataron, ya lo mataron!”: los segundos de pánico que dejó una balacera en Zapopan

Terror en Zapopan: una balacera se desató en un restaurante a plena luz del día

El momento en que se desató la balacera en Zapopan: así captaron cámaras la agresión en restaurante