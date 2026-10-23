Todo sobre “Mexica”, el espectáculo inmersivo que celebra las tradiciones mexicanas

El espectáculo inmersivo narra el viaje mágico de una niña por cuatro tradiciones mexicanas y suma funciones mes con mes en la capital. (IG @espectaculomexica)

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El espectáculo Mexica, puesta en escena inmersiva que combina danza, teatro y música original, regresó este 22 de octubre al Marketeatro de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Esta función marcó la segunda ocasión que el montaje cobra vida en la capital, con una temporada que continuará mes con mes durante el próximo año, según confirmó su director general, Isidro Guerra.

El ensamble artístico está compuesto por 22 integrantes entre bailarines, acróbatas y actores, dentro de una producción total de entre 30 y 33 personas. La Romería de Zapopan, una de las cuatro festividades representadas en la obra, atrae a miles de personas cada 12 de octubre, de acuerdo con datos citados por Guerra.

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La historia en “Mexica” enlaza cuatro tradiciones mexicanas

El hilo narrativo sigue a “Constanza”, una niña de ocho años que recibe una caja musical mágica como herencia de su abuela fallecida. Acompañada por un jaguar azul, un águila real y un xoloitzcuintle, la protagonista recorre la Guelaguetza de Oaxaca, el Día de Muertos en Michoacán, el Carnaval de Veracruz y la Romería de Zapopan.

“No solamente representamos estas festividades con bailes, como baile folclórico”, señala Guerra. El director explicó que la narrativa permite fusionar el folclor con técnicas urbanas contemporáneas, entre ellas acrobacias, tap, piezas de ballet y danza contemporánea.

La historia de Constanza y su caja musical mágica sirve de hilo conductor para celebrar la riqueza cultural de México en un formato inmersivo. (IG @espectaculomexica)

“En ‘Mexica’ queremos que ya lo que está escrito en la historia de México en cuestión de tradición, como el charro, las Adelitas, todas las actrices que hay, todo lo que sabemos, la música que ya tenemos, pues sí, es nuestro legado. Pero hoy en día también somos un pueblo globalizado”, afirmó el director.

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La compañía desarrolló tres versiones del espectáculo: el de gran formato, el denominado “Mexica Experience” y el “Mexica Inmersivo”. La función del 22 de octubre correspondió al formato Experience, que incluye artistas invitados, una rutina de stand-up previa al show y, los fines de semana, la matiné “Mexica Kids” dirigida al público infantil.

Como madrina de esta edición participó Aleida Núñez, mientras que el comediante Archie Valarde estuvo a cargo del segmento de stand-up.

El equipo creativo integra a músicos y diseñadores de trayectoria

La dirección artística recae en Óscar García Salazar, mientras que Daniel López Infanzón firma la música original, descrito por Guerra como colaborador de artistas como Armando Manzanero y la directora musical Susana Zabaleta. Alfredo Barragán encabeza la dirección de fotografía y videografía, Jairo Heli García la iluminación y Alfredo Toha el diseño visual y multimedia.

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Con un elenco de 22 artistas, la producción combina danza, teatro y tecnología visual para representar la Guelaguetza, el Día de Muertos y el Carnaval de Veracruz. (IG @espectaculomexica)

“La iluminación es el enlace entre el público y el espectáculo. Esa es una realidad”, sostiene Guerra sobre el trabajo técnico que, según detalla, ubica a la puesta en escena dentro de las tendencias internacionales de espectáculos en formato black box.

“Y la cuestión de la interacción con lo inmersivo, por supuesto que se lleva a cabo. Es parte de lo que hoy en día se maneja también a nivel mundial en espectáculos o puestas en escena, espectáculos... Entonces, Mexica también está a punta de la vanguardia en, en lo que se está haciendo en todo el mundo de espectáculos”, explicó.

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El proyecto busca presentarse también en festivales de Europa

La producción, a cargo de Line & Beauty, ya se postuló para festivales en Turín y Florencia, en Italia, así como en Tenerife, España, y espera respuesta de los organizadores. En territorio nacional, Mexica tendrá funciones también en Guadalajara los días 6 y 7 de noviembre, en el Palacio de las Vacas, además de presentaciones en el Centro Cultural Constitución de Zapopan para el 4 y el 12 de diciembre.

Fechas y boletos para “Mexica”

La boletería y la cartelera completa con las fechas de las próximas funciones en la Ciudad de México pueden consultarse directamente en la página oficial espectaculomexica.com.mx, así como en la cuenta de Instagram @espectaculomexica.

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6 de noviembre – Palacio de las Vacas, Guadalajara

7 de noviembre – Palacio de las Vacas, Guadalajara

27 de noviembre – Marketeatro Roma, Ciudad de México

4 de diciembre – Centro Cultural Constitución, Zapopan

18 de diciembre – Marketeatro Roma, Ciudad de México

23 de enero – Marketeatro Roma, Ciudad de México

20 de febrero – Marketeatro Roma, Ciudad de México

20 de marzo – Marketeatro Roma, Ciudad de México